60 Millionen! Arsenal weiter heiß auf Reus

BVB-Offensivmann Marco Reus steht auf dem Wunschzettel des FC Arsenal

Bahnt sich da ein weiterer Millionen-Transfer aus der Bundesliga in Richtung Premier League an? Laut Medienberichten ist der FC Arsenal immer noch heiß drauf, BVB-Offensiv-Ass Marco Reus unter Vertrag zu nehmen. Schon Ende des letzten Jahres berichtete die englische "Sun", dass die Gunners - neben Christian Pulisic - Reus verpflichten wollen.

Nun meldet die "Bild"-Zeitung neue Details aus dem Poker um den Dortmunder. Wie die Boulevard-Zeitung erfahren haben will, soll kein Geringerer als Arsenal-Coach Arséne Wenger einen neuen Versuch starten, Reus im Sommer zu den Gunners zu locken.

Reus' Vertrag beim BVB läuft zwar noch bis 2019, doch der Klub von der Insel soll bereit sein, das Portemonnaie weit zu öffnen. 60 Millionen Euro sollen den Engländern die Dienste des 27-Jährigen wert sein. Das Blatt spekuliert weiter, dass den Linksaußen die Möglichkeit auf ein Monster-Gehalt zum Klub von Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi locken könnte. Statt neun Millionen Euro in Dortmund könnte er demnach in London bis zu 13 Millionen Euro verdienen.

Sportdirektor Michael Zorc sagte der "Bild" allerdings deutlich, was er von den Spekulationen um einen möglichen Abgang von Reus hält: "Ich beschäftige mich doch nicht mit halbgarem Zeug. Mir ist nicht bekannt, dass Marco uns verlassen möchte." Ob der Fall damit tatsächlich zu den Akten gelegt werden kann, ist allerdings noch offen.