RB weint Tuchel keine Träne nach

RB-Coach Ralph Hasenhüttl (l.) und Oliver Mintzlaff

Größer als die Erfolgsstory von RB Leipzig, das sich seit seiner Gründung 2009 vom ambitionierten Oberliga-Klub zum Bayern-Jäger Nummer eins gemausert hat, ist oftmals nur die Ablehnung, mit der dem Brause-Verein begegnet wird. Oliver Mintzlaff sieht die Sache allerdings halb so wild.

"Wir bekommen in persönlichen Gesprächen viel Respekt von anderen Vereins-Angehörigen", so der Vorstandsvorsitzende der Bullen im Gespräch mit der "Sport Bild". Man selbst übe sich ja auch nicht in "Schadensfreude" darüber, dass die renommierten Branchengrößen aus Hamburg, Leverkusen, Schalke oder Dortmund bereits einen satten Rückstand auf den Liga-Neuling hätten, so Mintzlaff weiter, der den wunden Punkt der Konkurrenz mit dieser Aussage aber natürlich dennoch betonte.

Einen kleinen Seitenhieb in Richtung BVB-Coach Thomas Tuchel hatte Mintzlaff auch parat: Er sei "nicht traurig", dass die im Sommer 2015 angestrebte Verpflichtung des damaligen Mainz-Trainers Tuchel gescheitert sei. Man hätte zwar "intensive" Gespräche geführt, aber Wunschtrainer sei immer Ralph Hasenhüttl, der das Ruder schließlich 2016 übernahm, gewesen.

Leipzigs Verhältnis zum BVB "nüchtern"

Insgesamt sei das Verhältnis zu den Dortmundern um Borussen-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke "neutral", "nüchtern", aber auch "anerkennend", stellte der 41-Jährige klar. Den Austausch mit FC-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge schätze er hingegen sehr. "Bei den Gesprächen spüre ich, dass da sehr viele Dinge sind, von denen wir viel lernen können. Und wir orientieren uns gerne an den Besten", so Mintzlaff. Zudem empfinde er es als "Anerkennung", dass FCB-Präsident Uli Hoeneß Leipzig als "neuen Gegner" bezeichnet hätte.

Auf der anderen Seite können aber auch die etablierten Klubs einiges von RB lernen. Aufgrund der "schlanken und effizienten Strukturen" könnten die Leipziger "Entscheidungen viel schneller treffen als andere Vereine". "Mit einem schnellen Reaktionsvermögen ist man auch wettbewerbsfähiger", erläuterte Mintzlaff diesen Umstand, der den Sachsen vor allem auf dem Transfermarkt zugute kommt.