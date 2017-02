Austria Lustenau holt Brasilien-Trio

Trainer Lassaad Chabbi erhält bei Austria Lustenau einen neuen Torjäger

Austria Lustenau hat den Brasilianer João Pedro am späten Dienstagabend als Ersatz für den zum FC Zürich abgewanderten Torjäger Raphael Dwamena verpflichtet. Weiters wurden der 20-jährige Lucas Barbosa und der 19-jährige Victor Jatoba geholt. Die brasilianischen Nachwuchstalente werden vorerst bei den Amateuren geparkt.

Der 20-Jährige João Pedro spielte in Österreich bereits in der Saison 2015/16 für den FC Liefering, zuletzt war er in seiner Heimat für Coimbra Esporte im Einsatz. In Vorarlberg erhielt der Brasilianer einen Vertrag für ein Jahr. Der Neuzugang soll mit seinen Offensivqualitäten den in die Schweiz abgewanderten Raphael Dwamena ersetzen.

Lustenau-Trainer Lassaad Chabbi zeigte sich begeistert: "Ich bin sehr froh, dass es uns gemeinsam gelungen ist, in letzter Minute noch so einen starken und talentierten Spieler wie João Pedro zu holen. Wir kennen ihn aus seiner Zeit in Liefering. Er bringt alles mit, um unsrer Offensivspiel weiter zu bereichern. Durch seine Fähigkeiten und seine Flexibilität macht er uns vielleicht noch unberechenbarer. Die Fans können sich jedenfalls darauf freuen, nach Raphael Dwamena, wieder ein Toptalent bei der Austria zu sehen."

Zudem fixierten die Lustenauer die Transfers der beiden brasilianischen Jugendspieler Lucas Barbosa und Victor Jatoba. Die Nachwuchshoffnungen werden vorerst bei den Amateuren in der Vorarlbergliga zum Einsatz kommen. Man will die beiden Akteure langsam auf die Kampfmannschaft vorbereiten.

