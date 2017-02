Kiyotake: Japan-Flucht statt Bundesliga

Hiroshi Kiyotake kehrt Sevilla den Rücken

Überraschende Wende: Nachdem Hertha BSC in der Winterpause offensiv um die Dienste von Hiroshi Kiyotake buhlte, zieht es den Spielmacher zurück in die Heimat. Statt in der Bundesliga wird der Ex-Hannoveraner künftig in der japanischen J-League auflaufen.

Am Mittwoch gab Cerezo Osaka die feste Verpflichtung von Kiyotake bekannt. Der 27-Jährige kommt vom FC Sevilla in die japanische Metropole. "Ich freue mich sehr darüber und bin stolz auf das Emblem von Cerezo. Ich möchte nun mit allen Spielern, Mitarbeitern und Anhängern wieder gemeinsam kämpfen", sagte der Spieler auf der Klub-Homepage.

NEWS: Hiroshi Kiyotake joins from Sevilla FC on a permanent basis https://t.co/ZO6WFbvdXG #cerezo — Cerezo Osaka (@crz_english) 1. Februar 2017

Ein Transfer zu Hertha BSC war zuvor wohl an den hohen Ablöseforderung der Andalusier gescheitert. Knapp sieben Millionen Euro soll der amtierende Europa-League-Champion für den Mittelfeldspieler gefordert haben. Der Hauptstadt-Klub präferierte hingegen ein Leih-Geschäft. Berlin-Manager Michael Preetz hatte bereits verkündet im Falle Kiyotake "keine besonderen Erwartungen" mehr zu haben. Auch der VfL Wolfsburg und Mainz 05 wurden im Vorfeld mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

Nur ein halbes Jahr war Kiyotake für Sevilla aktiv. Gerade einmal 690 Minuten stand die Offensivkraft in diesem Zeitraum für die Sevillistas auf dem Platz. Im Sommer 2016 war der 42-fache Nationalspieler für knapp 6,5 Millionen Euro von Hannover 96 nach Spanien gewechselt.