Europa und Nationalelf: Bittencourt träumt

Leonardo Bittencourt will mit dem 1. FC Köln nach Europa

Leonardo Bittencourt fehlte dem 1. FC Köln lange wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk. Beim 6:1-Sieg gegen Darmstadt stand der 23-Jährige wieder in der Startelf und überzeugte mit einer Torvorlage.

Nach dem Kantersieg haben die Rheinländer nun wieder Europa im Blick: "Davon träumt jeder Spieler bei uns. Die Tabelle lügt ja nicht, es läuft gut", stellte Bittencourt in der "Bild"-Zeitung klar.

In der Tabelle behaupteten die Kölner Rang sieben und schielen somit weiter auf die Plätze vier bis sechs. Der jüngste Sieg hat Bittencourt und Co. auch eine Menge Selbstvertrauen gegeben: "Das 6:1 in Darmstadt war schon mal ein Ausrufezeichen. Es ist ja nicht so, dass da jede Woche eine Mannschaft hinfährt und die 6:1 weg haut."

Dennoch habe man "noch so viele schwere Spiele" vor der Brust. Am kommenden Wochenende empfängt der 1. FC Köln den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr), der nach der Pleite gegen Augsburg unbedingt mit einem Sieg dem Tabellenkeller entfliehen will.

Der Mittelfeldspieler will nun seinen Beitrag für die Mannschaft leisten: "Ich will weiter auf mich aufmerksam machen, aber dafür muss ich vom Leistungsniveau wieder dahin kommen, wo ich mal war - und mich noch verbessern." Hohe Zielsetzungen sollen helfen: "Für jeden Spieler ist die Nationalelf ein Traum", bekennt der gebürtige Leipziger.