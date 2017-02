Kolašinac: "Mangelnde Konstanz unser Problem"

Sead Kolašinac will auch in München punkten

Nach der Niederlage gegen Frankfurt (0:1) ist der FC Schalke vor dem Schlager gegen Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr) gehörig unter Druck. S04-Verteidiger Kolašinac hat sich zur kommenden Aufgabe und den Problemen auf Schalke geäußert.

"Ich glaube, dass unser Problem die mangelnde Konstanz ist. Manchmal zeigen wir wirklich Klasseleistungen - wie in der Phase Mitte der Hinrunde, als wir zwölf Pflichtspiele in Folge ungeschlagen waren. Dann wieder liefern wir Spiele ab, nach denen wir uns selbst nicht im Spiegel erkennen - wie am letzten Spieltag", sagte Kolašinac im Interview mit "bundesliga.de".

Für seinen persönlichen Aufschwung in dieser Saison macht der Bosnier, der in dieser Spielzeit bereits sechs Scorerpunkte verbuchen konnte, auch eine Systemumstellung verantwortlich. "Es kommt mir auf jeden Fall zugute, dass wir nun mit drei Mann hinten spielen. Ich weiß, dass ich immer abgesichert bin, wenn ich nach vorne gehe. Dann kann ich mich darauf verlassen, dass Nastasić hinter mir ist und in meinem Rücken aufpasst. Das ist bei der Viererkette nicht so", erklärte der Abwehrspieler.

Vor allem im Spiel nach vorne würden sich so neue Option eröffnen: "In der Viererkette bist du selbst derjenige, der absichern muss. Wenn du dann nach vorne gehst, hast du unter Umständen niemanden mehr im Rücken, der wiederum für dich da ist. Mir macht es einfach Spaß, jetzt hin und wieder auch vorne mitmischen zu können."

"Jeder will gewinnen"

Mit Blick auf seine persönlichen Zahlen lobte der 23-Jährige ausdrücklich seine Mitspieler. "Mir ist es ganz wichtig, immer wieder zu betonen, dass einer alleine Im Fußball nicht gut aussehen kann über einen längeren Zeitraum." Der gebürtiger Karlsruher weiß: "Ohne das Team bist du nichts! Wir hatten unsere bisher beste Phase ab dem 6. Spieltag mit zwölf ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie. In dieser Zeit waren wir alle sehr stark und es war für mich ein besonders tolles Gefühl, dass ich der Mannschaft mit vier Vorlagen und zwei Toren ein wenig helfen konnte".

Am kommenden Samstag möchten die Knappen gegen den Rekordmeister an die Erfolgsserie anknüpfen: "Es ist immer eine besondere Herausforderung, sich mit so einer Mannschaft zu messen. Und wir werden trotz des schlechten Auftritts gegen Eintracht Frankfurt zuletzt alles daran setzen, dort ein gutes Spiel abzuliefern. Jeder will gewinnen und das Beste für seine Mannschaft leisten. Ich kenne keinen, der nicht immer alles für sein Team bis in die letzte Sekunde in die Waagschale werfen würde."