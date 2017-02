Bitter: Bayer muss auf Chicharito verzichten

Javier Hernández muss gegen den Hamburger SV passen

Javier Hernández machte nach elf Spielen ohne Torerfolg beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder positiv auf sich aufmerksam. Doch der nächste Rückschlag folgt sogleich: Chicharito fehlt verletzt.

Wie der Bundesligist am Mittwoch bestätigte, zog sich der Mexikaner im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:3) einen kleinen Faserriss im linken Adduktorenbereich zu. Trotz Verletzung spielte Chicharito die vollen 90 Minuten. Die Diagnose wurde erst danach festgestellt. Somit fehlt der Stürmer am Freitag beim Punktspiel in Hamburg.

Bitter: #Chicharito hat sich gegen die @Borussia einen kleinen Faserriss im linken Adduktorenbereich zugezogen und fällt gegen den @HSV aus! pic.twitter.com/XwNNCPgaSb — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 1. Februar 2017

Javier Hernández konnte in dieser Saison sechs Tore in der Bundesliga erzielen. Mit Admir Mehmedi und Stefan Kießling stehen Trainer Roger Schmidt gegen den HSV zwei nominelle Spitzen als Ersatz zur Verfügung.