"Jimmy" Hoffer denkt an Rückkehr

Erwin Hoffer könnte sich eine Rückkehr nach Österreich vorstellen

Erwin Hoffer hat wieder auf sich aufmerksam gemacht. Beim 3:2-Erfolg des Karlsruher SC gegen Arminia Bielefeld scorte der ehemalige ÖFB-Stürmer am Sonntag das Siegestor. Jetzt liebäugelt "Jimmy" mit einer Rückkehr nach Österreich. Laut seinem Berater spekuliert der Rapid-Stürmer mit einem Wechsel in die Heimat.

Mit dem Frühjahrsauftakt nach Maß für den KSC in der zweiten deutschen Bundesliga verschaffte sich auch "Jimmy" Hoffer persönlich eine tolle Ausgangsposition. Die Wechseloptionen für den im Sommer ablösefreien Wirbelwind wurden sicher nicht weniger.

Auch eine Vertragsverlängerung in Karlsruhe ist möglich. Man wolle sich im Frühjahr an einen Tisch setzen, wobei Hoffer-Berater Max Hagmayr durchklingen lässt, dass sein Schützling auch wieder mit einem Engagement in Österreich spekuliert. "Jimmy fühlt sich beim KSC auch sehr wohl, aber eine Rückkehr ist nicht ausgeschlossen", sagt Hagmayr im "Laola1"-Interview.

Nachdem Hoffer im Sommer 2008 von Rapid zu Napoli wechselte, ist es ruhig um den Stürmer geworden. Einige Stationen in Deutschland (Kaiserslautern, Frankfurt, Düsseldorf und Karlsruhe) beehrte er mit seinen schnellen Sturmläufen. Langsam nagt aber auch der Zahn der Zeit am Niederösterreicher.

Erwin Hoffer ist 30 Jahre alt und könnte wie seine ehemaligen Rapid-Mannschaftskollegen Ümit Korkmaz oder Stefan Maierhofer wieder in der heimischen Bundesliga anheuern. Zudem wäre er im Sommer ablösefrei zu haben. Auch für Rapid.

Mehr dazu:

red