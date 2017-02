Frings bremst: Altıntop "ist nicht der Messias"

Torsten Frings und Hamit Altıntop wollen den Darmstädter Klassenerhalt

Darmstadts Trainer Torsten Frings hat davor gewarnt, zu hohe Erwartungen an den prominenten Neuzugang Hamit Altıntop zu stellen.

"Er ist nicht der Messias, der uns hier vor allem rettet", sagte Frings nach dem ersten Training mit dem früheren Spieler von Bayern München, Real Madrid und Galatasaray Istanbul. "Wichtig ist, dass wir ihn vernünftig aufbauen. Dass er nicht nur kurzfristig da ist, sondern die ganze Saison. Daran arbeiten wir."

Obwohl Altıntop nicht als Heilsbringer bei den Lilien herhalten soll, freute sich Frings dennoch: "Dass so ein Spieler zu Darmstadt 98 kommt, mit solch einer Vita, Erfahrung und Ausstrahlung, ist sicher etwas Besonderes." Altıntop selbst will alles für den Klassenerhalt geben: "Jetzt haben wir 16 Spiele vor uns, in denen wir alles versuchen werden. Darauf freue ich mich."

Erste Einheit des Tages. Auch DAbei: Hamit Altintop ⚜ #sv98 pic.twitter.com/glGHnf5Sy8 — SV Darmstadt 98 (@sv98) 1. Februar 2017

Der 34 Jahre alte Altıntop hatte am Vortag einen Vertrag bis zum Saisonende beim Tabellenletzten der Bundesliga unterschrieben. Bei Galatasaray kam er in der Hinrunde aufgrund von Verletzungsproblemen kaum noch zum Einsatz.