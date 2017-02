BVB: 50-Millionen-Gebot für Bilbao-Stürmer?

Ist bisher nur echten Insidern ein Begriff: Bilbao-Angreifer Williams

Hinter den Kulissen wird beim BVB wohl schon an der Aubameyang-Nachfolge gebastelt. Jetzt hat Dortmund möglicherweise einen Youngster aus Spanien im Visier. Billig dürfte der Neu-Knipser aber kaum werden.

Wie die renommierte spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, hat Borussia Dortmund Williams von Athletic Bilbao als potenziellen Aubameyang-Erben ins Visier genommen. Hans-Joachim Watzke und Co. sollen demnach im Sommer bereit sein, die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro zu ziehen.

In Bilbao haben astronomisch hohe Ausstiegsklauseln bereits Tradition. Athletics Präsident Josu Urrutia genießt über die Grenzen Spaniens hinaus einen Ruf als knallharter Verhandlungspartner. So musste der FC Bayern im Jahr 2012 nach zähen Gesprächen die vereinsinterne Rekordablöse von 40 Millionen Euro für Javi Martínez berappen. Der aktuelle Kontrakt von Williams ist noch bis 2021 datiert.

Magere Torausbeute

Dass Borussia Dortmund für den Nobody aber 50 Millionen Euro investiert, darf bezweifelt werden. In der laufenden Saison konnte der 22-jährige Stürmer, der auch als Rechtsaußen zum Zug kommt, in 22 Ligaspielen nur magere zwei Treffer erzielen. Kein Vergleich zu der beeindruckenden Torquote eines Aubameyangs.

Entwicklungspotenzial scheint aber ähnlich wie beim Neu-Dortmunder Alexander Isak vorhanden zu sein. Nach zehn Einsätzen für die spanische U21 feierte der Youngster mit ghanaischen Wurzeln 2016 sein Debüt unter Vicente del Bosque in der Furia Roja.