Leipzig: Werner droht Ausfall für BVB-Spiel

Muss sich warm anziehen: RB-Angreifer Timo Werner plagt ein Infekt

Rückschlag für Bayern-Verfolger RB Leipzig: Top-Torjäger Timo Werner kann im Spitzenspiel am Samstagabend bei Borussia Dortmund offenbar nicht auflaufen.

Nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" fällt der Stürmer, der maßgeblichen Anteil am Höhenflug der "Bullen" hat, wegen eines grippalen Infekts aus. Von Vereinsseite hieß es bisher nur, dass Werner momentan an einer Grippe laboriere.

"Timo hat einen tollen Lauf. Es wäre enorm schade, wenn er uns nicht in Dortmund helfen könnte", wird RB-Abwehrchef Willi Orban in der "Bild" zitiert. Auch sei noch nicht sicher, ob der ebenfalls grippekranke Trainer Ralph Hasenhüttl für ein Coaching an der Seitenlinie rechtzeitig fit werde.

Am letzten Spieltag hatte Werner, durch seinen zwischenzeitlichen Treffer zum Ausgleich, den Weg zum 2:1-Erfolg gegen die vorher ungeschlagenen Hoffenheimer geebnet. Mit elf Saisontreffern ist der 20-Jährige aktuell der erfolgreichste deutsche Bundesliga-Stürmer.