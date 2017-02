Werder: Warten auf Pizarro

Claudio Pizarro will bald wieder für Werder auf dem Platz stehen

Werder-Trainer Alexander Nouri wartet weiter auf die Rückkehr von Claudio Pizarro. Der angeschlagene Stürmer kann nach wie vor nicht mit der Mannschaft trainieren.

#Nouri zu @pizarrinha: War in München, pausiert heute. Schauen von Tag zu Tag. Sind guter Dinge, dass es bis #fcasvw klappen könnte. #Werder — SV Werder Bremen (@werderbremen) 31. Januar 2017

Pizarro war bei der 1:2-Niederlage gegen Bayern München am Samstag frühzeitig ausgewechselt und am Montag in München behandelt worden. Der Peruaner absolvierte vier Tage vor dem Spiel in Augsburg eine individuelle Einheit wie auch Max Kruse und Lamine Sané.

Kapitän Clemens Fritz war hingegen nach seiner Pause wegen Nackenproblemen ebenso im Teamtraining wie Fin Bartels. Auch Angreifer Aron Johannsson konnte wieder mit der Mannschaft trainieren und könnte eine Alternative zu Claudio Pizarro sein, falls der Routinier nicht bis zum Spiel beim FC Augsburg am Sonntag fit wird.

Coach Alexander Nouri hat die Hoffnung auf einen Einsatz des Peruaners noch nicht aufgegeben. "Wir sind guter Dinge", sagte er am Mittwoch.