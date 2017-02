Doppelpack! Draxler brilliert bei Paris-Sieg

Blüht in Frankreich auf: Julian Draxler

Julian Draxler hat erheblichen Anteil am Achtelfinal-Einzug von Paris Saint-Germain im französischen Pokal-Wettbewerb.

Beim 4:0 (2:0) von PSG bei Stade Rennes erzielte der Nationalspieler den ersten und den dritten Treffer jeweils per Rechtsschuss (27./68.). Die übrigen Tore steuerten der Brasilianer Lucas und Hatem Ben Arfa bei.

What a finish from Julian Draxler to put PSG ahead over Rennes!!! #SRFCPSG pic.twitter.com/Ac9vPBlJhi — PSG English (@PSG_English) 1. Februar 2017

PSG musste auf Keeper Kevin Trapp verzichten, der wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel pausierte und möglicherweise auch für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona ausfällt.

Der AS Monaco entging am Mittwoch im Pokal derweil haarscharf einer Blamage. Obwohl das formstarke Team bereits in der 48. Minute beim Drittligisten FC Chambly mit 3:0 geführt hatte, fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung, in der Monaco letztlich mit 5:4 die Oberhand behielt.