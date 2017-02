Wechsel-Aussagen: Zorc rügt Aubameyang

BVB-Sportdirektor Michael Zorc (l.) kritisiert Pierre-Emerick Aubameyang

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang einen Rüffel für dessen wiederholte Aussagen zu einem möglichen Abgang vom BVB erteilt.

"Wir haben kurz gesprochen und ich habe ihm empfohlen, jetzt doch weniger Interviews über den Sommer zu geben, sondern sich auf die Jagd nach dem Champions-League-Platz zu konzentrieren. Er hat das auch verstanden", wird Zorc von der "WAZ" zitiert.

Die Begründung für das kritische Gespräch mit dem Torjäger lieferte der 54-Jährige gleich hinterher: "Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber wir mussten ein Zeichen nach innen und außen setzen, dass der Fokus jetzt auf dem Sportlichen zu liegen hat."

Aubameyang hatte unlängst zum wiederholten Mal durch ein Interview für Aufsehen gesorgt, in dem er über seinen eigenen Abgang spekuliert. "Klar ist: Wenn ich die nächste Stufe erreichen will, muss ich in diesem Sommer gehen. Ich bin 27. Wir werden sehen, welche Angebote es gibt und wo ich spielen werde", sagte der Gabuner gegenüber dem französischen Radiosender "RMC".

Der derzeit beste Goalgetter Europas wird seit Monaten vor allem mit einem Wechsel zu seinem erklärten "Traumverein" Real Madrid in Verbindung gebracht. Aubameyang besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2020.

Für den BVB steht am Wochenende das immens wichtige Bundesliga-Duell mit RB Leipzig an. Dortmund hat als Tabellenvierter aktuell bereits elf Punkte Rückstand auf den Aufsteiger, der Rang zwei belegt.