Sabitzer: "Da bekomme ich echt schlechte Laune"

Marcel Sabitzer, der "Mentalitätsspieler" der Roten Bullen

Marcel Sabitzer vom Tabellenzweiten RB Leipzig brennt auf das Topspiel des Wochenendes gegen Verfolger Borussia Dortmund. Am Samstag (ab 18:30 Uhr) treten die Roten Bullen bei den Westfalen an.

Gegenüber dem "kicker" verriet der 22-Jährige, mit welch großer Erwartungshaltung der einzig verbliebene Bayern-Jäger am Wochenende zum BVB reisen wird: "Wir haben aktuell eine sehr gute Form, sind mit zwei Siegen sehr gut aus der Winterpause gestartet. Daher können wir durchaus selbstbewusst nach Dortmund fahren."

Nur allzu gerne erinnert sich der Österreicher an das Hinspiel gegen die Schwarz-Gelben, welches kurz vor Schluss mit 1:0 gewonnen wurde: "Wir werden am Wochenende alles dransetzen, dass uns das noch mal gelingt. Ich denke schon, dass der Sieg wichtig für den weiteren Saisonverlauf war, weil wir gesehen haben: Hey, wir können auch gegen solche Mannschaften wie Dortmund bestehen."

Sabitzer: "Von klein auf ein Gewinnertyp"

Als großes Plus empfindet Marcel Sabitzer, dass er und seine Leipziger ohne großen Druck in die Bundesligaspiele gehen. Das liege vor allem daran, "dass kein tabellarisches Ziel ausgegeben wurde". In der Zweitligazeit war das nach Aussage des Stürmers, der in dieser Saison 17 Mal auf dem Platz stand und dabei fünf Treffer erzielte, noch ganz anders: "Der Druck war in der letzten Saison viel größer, und da war es ein negativer Druck, weil wir unbedingt aufsteigen wollten und auch mussten. In dieser Saison ist es viel angenehmer. Wenn wir mal ein Spiel verlieren, bricht nicht gleich die Welt zusammen."

Sabitzer selbst hat bei den Roten Bullen längst einen Anführerstatus inne, wurde von Leipzig-Sportchef Ralf Rangnick nach seinem Siegtor gegen Hoffenheim (2:1) als Mentalitätsspieler bezeichnet. Der Offensivmann fühlt sich wohl in dieser Rolle: "Ich war von klein auf ein Gewinnertyp. Ich bekomme echt schlechte Laune, wenn ich im Training verliere, und nach Niederlagen kann ich nicht schlafen." Umso besser steht den Sachsen da die bisherige Saisonbilanz zu Buche, die nach 18 Ligaspielen erst eine Niederlage aufweist.