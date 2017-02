Sommer "hat Bock": Für immer Borussia?

Yann Sommer kann sich ein Karriereende in Mönchengladbach vorstellen

Yann Sommer ist bei Borussia Mönchengladbach seit Jahren eine feste Größe. Nun hat sich der Torwart über seine Zukunft und die Ziele mit dem Verein geäußert.

"Ich kann mir gut vorstellen, dass ich meine Karriere auch bei Borussia beenden werde. Sonst hätte ich meinen Vertrag nicht so langfristig verlängert", sagte Sommer gegenüber der "Bild". Er wolle "an der Geschichte unbedingt weiterschreiben".

Vor dem Sieg in Leverkusen (3:2) hatte Sommer seinen Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert. Doch er denkt offenbar sogar schon darüber hinaus. Seit seinen guten Leistungen bei der EM 2016 soll Sommer auf dem Zettel einiger Top-Vereine stehen. Sein Fokus liegt aber momentan auf Borussia Mönchengladbach.

Der Schweizer ist seit Sommer 2014 im Verein. Mit den Fohlen erreichte er zweimal in Folge die Champions League-Gruppenphase. Das weckt bei Sommer Lust auf mehr. "Ich habe einfach noch Bock darauf und richtig Lust, mit der Mannschaft und dem Verein etwas zu erreichen", sagte der 28-Jährige.

Sommer will Titel mit der Borussia

Daran ändert auch die bisher enttäuschend verlaufende Saison nichts. "Klar haben wir momentan eine schwierige Situation, aus der wir uns so schnell wie möglich befreien wollen. Aber unabhängig davon habe ich einen Karriere-Plan und der ist bis jetzt sehr gut aufgegangen", sagte Sommer.

Die aktuelle Spielzeit hat der Torhüter noch nicht abgehakt. Mit Hinblick auf die Europa League und den DFB-Pokal sagte er: "Da hat jede Mannschaft am Schluss die Möglichkeit, den Titel zu holen. Und auch wir streben es an, in diesen beiden Wettbewerben erfolgreich zu sein. Dafür geben wir Gas." Es ist also möglich, dass die Saison für die Borussia doch noch versöhnlich endet.