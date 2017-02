Ibra-Agent: Zlatan möchte nach Neapel

Hat Zlatan Ibrahimović bereits den nächsten Klub im Visier?

Mino Raiola gilt im Fußball-Geschäft als der umtriebigste Spielervermittler überhaupt. Nun hat der Agent ein Engagement von Zlatan Ibrahimović nach seiner Zeit bei Manchester United in den Raum gestellt. Nächste mögliche Station des Stürmers: Neapel.

"Ibrahimović weiß, was Leidenschaft bei den Neapolitanern bedeutet. Das hat ihn schon immer angezogen. Ich weiß, dass De Laurentis (Klub-Präsident des SSC Neapel, Anm. d. Red.) ihn kennt und dass man nie weiß, was mit Zlatan passiert", gab Raiola in einer Sendung bei "Radio Crc" von sich.

Der Schwede selbst sei nicht abgeneigt, in Zukunft seine Brötchen in Italien zu verdienen: "Ibrahimović gefiel schon immer die Stadt und die Leidenschaft der Leute. Ich habe das immer offen gesagt, weil er in einer Familie aufgewachsen ist, die den Neapolitanern ähnlich ist." So sei auch Raiolas enges Verhältnis zum 35-Jährigen zu erklären: Der Geburtsort des Agenten liegt nur wenige Kilometer südlich der Mittelmeermetropole.

Der Mittelstürmer kickte in seiner Profi-Karriere schon für acht verschiedene Vereine aus sechs unterschiedlichen Ländern. Unter anderem schnürte er die Schuhe für Ajax, Juventus, den FC Barcelona, den AC Milan und zuletzt Paris Saint-Germain.

Bei Manchester United steht der Stürmerstar noch bis zum Saisonende unter Vertrag. Der englische Rekordmeister verfügt dabei über eine Option, den Vertrag um eine weitere Spielzeit zu verlängern. Bisher sieht alles danach aus, als würde Team-Manager José Mourinho diese Möglichkeit wahrnehmen wollen. Mit 14 Toren aus 21 Spielen gehört Zlatan Ibrahimović schließlich zu den Leistungsträgern der "Red Devils".