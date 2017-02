Calmund: HSV-Klassenerhalt wird "sauschwer"

Reiner Calmund macht sich Sorgen um den HSV

Der frühere Bundesliga-Manager Reiner Calmund ist besorgt angesichts der andauernden Talfahrt des Hamburger SV in der Bundesliga. Die Rettung des HSV in dieser Spielzeit werde "sauschwer", erklärte Calmund gegenüber der "Fussball Bild".

Ohnehin sei der Existenzkampf für die Ansprüche in der Hansestadt eigentlich viel zu wenig. "Erstes Ziel muss der Klassenerhalt sein. Aber bei dem Material im Team müsste man mittelfristig mindestens in der Europa League spielen", so der 68-Jährige. Die Fans der Rothosen hätten sogar schon "Champions-League-Spitzenqualität".

Die Einstellung des kickenden HSV-Personals stellte Calmund dagegen in Frage. Die Profis bräuchten "einen großen, lauten Wecker in der Kabine, damit sie merken, was und wem die Stunde geschlagen hat", erklärte Calmund.

Calmund verteidigt Kühne - Walace "kann keine Pflaume sein"

Bei der 1:3-Niederlage zuletzt beim FC Ingolstadt hätten die Spieler "den Schuss nicht gehört", so der 68-Jährige weiter. Calmund ergänzte: "Das hatte seitens des HSV nichts mit Fußball zu tun. Die Hamburger hatten wohl noch gedacht, dass es sich um ein Vorbereitungsspiel handelt. Sie hatten nicht verstanden, dass es ein sogenanntes Sechspunkte-Spiel war."

Den in der Kritik stehenden Investor Klaus-Michael Kühne, als dessen Berater Calmund fungiert, nahm der populäre Ex-Funktionär in Schutz: "Ich kann es kaum ertragen, dass ein Mann mit so viel Herz und Bereitschaft im falschen Licht gezeigt wird. Und das passiert viel zu oft nach meinem Geschmack."

Mit dem Zehn-Millionen-Euro-Transfer des Brasilianers Walace habe Calmund "nichts zu tun" gehabt. Der 21-jährige Olympiasieger könne aber aufgrund seiner Vita "keine Pflaume sein", so Calmund.