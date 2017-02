Liverpool: Bundesliga-Trio auf dem Zettel

Rot steht ihm gut: Julian Brandt hat das Interesse der Reds geweckt

Matip, Firmino, Karius und Klavan: Schon in der Vergangenheit bediente sich Jürgen Klopp ausgiebig in der Bundesliga. Jetzt soll der FC Liverpool gleich drei Bundesliga-Youngster auf dem Zettel haben.

Wie der gut informierte "Liverpool Echo" berichtet, hat der FC Liverpool drei Stars aus der Bundesliga für die kommende Transferperiode ins Visier genommen haben. Ganz oben auf der LFC-Wunschliste steht demnach Bayer-Stürmer Julian Brandt. Der Vertrag des 20-Jährigen ist noch bis 2019 datiert. Allerdings soll der Angreifer über eine Ausstiegsklausel zwischen zwölf und 20 Millionen Euro verfügen.

Das zweite Transferobjekt Christian Pulisic wird dagegen schon lange mit den Reds in Verbindung gebracht. "Das Angebot kann sich Liverpool sparen", hatte BVB-Manager Michael Zorc im Dezember etwaige Gerüchte um das Nachwuchsjuwel dementiert. Auch dass der US-Amerikaner seinen Vertrag im Ruhrgebiet erst kürzlich bis 2020 verlängerte, lässt ein baldigen Abgang in die Premier League unwahrscheinlich erscheinen.

Großes Ringen um Gladbach-Talent

Das Interesse an Gladbachs Mahmoud Dahoud könnte im Sommer dagegen schon konkreter werden. Bereits im letzten Sommer hatten Liverpool-Scouts den Mittelfeldstrategen ausgiebig beobachtet. Der Deutsch-Syrer ist bei den Fohlen nur noch bis 18 Monate gebunden. Bemühungen von Gladbacher Seite den Vertrag vorzeitig zu verlängern, verliefen bisher erfolglos.

Neben dem 18-fachen englischen Meister haben aber auch weitere Top-Klubs scheinbar Interesse am 21-Jährigen, der über eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro verfügen soll, angemeldet. Besonders Juventus Turin kursiert schon seit längerem als mögliches Ziel. Mit seinen drei Attributen: Preiswert, vielversprechend und wechselwillig, dürfte der deutsche U21-Nationalspieler aber auch bestens in das Klopp'sche Beuteschema passen.