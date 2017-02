Golden Shoe: Aubameyang hängt alle ab

Pierre-Emerick Aubameyang gehört zu den besten Stürmern Europas

Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi: Im Kampf um den Golden Shoe des europäischen Vereinsfußballs ballerten die Superstars der La-Liga-Spitzenklubs Real Madrid und FC Barcelona in den vergangenen Jahren unangefochten um die Wette.

2016/2017 macht allerdings vor allem BVB-Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang den Seriensiegern aus dem spanischen Oberhaus Konkurrenz. Dank seines "goldenen Tores" beim 1:0-Erfolg der Schwarzgelben über Leipzig hat der Gabuner die alleinige Spitzenposition im Ranking übernommen.

Platz zwei belegt PSG-Torjäger Edinson Cavani, der sein Konto ebenfalls um einen Treffer auf nun 22 Buden erhöhte. Da die französische Ligue 1 in der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA, die die vergangenen fünf Spielzeiten berücksichtigt, nur auf Rang sechs liegt, reicht diese Top-Ausbeute nicht für die Spitze.

Messi und Suárez in Lauerstellung

Auf dem geteilten dritten Rang folgen mit Luis Suárez und Lionel Messi die ersten Knipser der La-Liga-Riesen. Ebenfalls 16 Tore und damit 32 Punkte weisen zudem der Ex-Wolfsburger Bas Dost, Evertons Romelu Lukaku und Napolis Dries Mertens auf. Lukaku und Mertens machten dabei die größten Sprünge in der Liste: Mertens schnürte einen Dreierpack, Lukaku traf sogar viermal.

Den geteilten Platz acht belegt mit Polens frischgebackenem Fußballer des Jahres 2016, Robert Lewandowski, der aktuell zweiterfolgreichste Bundesliga-Stürmer. Gleichauf mit dem Polen liegt mit dem Kölner Anthony Modeste allerdings ein weiterer Angreifer aus Deutschlands höchster Spielklasse.

No Names jagen CR7

Neben Cristiano Ronaldo (Rang 21, 26 Punkte), der mit vier Siegen (2008 für Manchester, 2011, 2014 und 2015 für Real) Rekordsieger und gleichzeitig einziger Spieler ist, der den Golden Shoe bei unterschiedlichen Teams gewinnen konnte, tummeln sich auch einige weniger bekannte Namen unter den Top-30.

John Owoeri vom BK Häcken bekleidet mit 17 Treffern beispielsweise Rang 22 und liegt gleichauf mit Matt Derbyshire, der in Zypern ebenfalls 17 Mal traf. Aus den am schwächsten eingestuften Ligen Europas (schlechter als Rang 22 in der Fünf-Jahreswertung) stehen lediglich der Russe Evgeni Kabaev, der 25 Mal in Estland netzte, und Kasachstans Fußballer des Jahres Gerard Gohou mit 23 Treffern, unter den besten 30.

Der Bomber gewann zweimal

Mit dem European Golden Shoe, ehemals Golden Boot, wird seit der Saison 1967/68 der beste Torschütze des europäischen Liga-Fußballs ausgezeichnet. Während die Stärke und die Anzahl der Partien dabei Anfangs keine Rolle spielten - bis 1991 zählte lediglich die Anzahl an Toren, die ein Spieler am Ende der Spielzeit zu Buche stehen hatte - existiert mittlerweile ein ausgeklügeltes Punktesystem. Die Treffer der Sportler aus den besten fünf Ligen nach UEFA-Koeffizienten werden mit dem Faktor zwei, die der Ligen sechs bis 22 mit dem Faktor 1,5 und die der restlichen Landes-Meisterschaften mit eins multipliziert.

Sicherlich auch aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Ligen Italiens, Spaniens und Englands kam der Sieger bislang nur äußerst selten aus Deutschland. Lediglich Gerd Müller schnappte sich den "Goldenen Schuh" in den Jahren 1970 und 1972. Letzter Bundesliga-Akteur unter den Top-3 war Marek Mintal, dessen 24 Tore für den 1. FC Nürnberg 2005 für den geteilten zweiten Rang genügten. Den Torrekord stellte Lionel Messi 2012 mit 50 Treffern auf.

Top-30 der Golden-Shoe-Rangliste (Stand 05.02.2017):

1. Pierre-Emerick Aubameyang (BVB) - 17 Tore - Faktor 2,0 - 34,0 Punkte

2. Edinson Cavani (PSG) - 22 Tore - Faktor 1,5 - 33,0 Punkte

3. Luis Suárez (FC Barcelona) - 16 Tore - Faktor 2,0 - 32,0 Punkte

3. Lionel Messi (FC Barcelona) - 16 Tore - Faktor 2,0 - 32,0 Punkte

3. Bas Dost (Sporting CP) - 16 Tore - Faktor 2,0 - 32,0 Punkte

3. Romelu Lukaku (Everton) - 16 Tore - Faktor 2,0 - 32,0 Punkte

3. Dries Mertens (Napoli) - 16 Tore - Faktor 2,0 - 32,0 Punkte

8. Robert Lewandowski (Bayern) - 15 Tore - Faktor 2,0 - 30,0 Punkte

8. Andrea Belotti (FC Turin) - 15 Tore - Faktor 2,0 - 30,0 Punkte

8. Anthony Modeste (Köln) - 15 Tore - Faktor 2,0 - 30,0 Punkte

8. Edin Džeko (AS Roma) - 15 Tore - Faktor 2,0 - 30,0 Punkte

8. Gonzalo Higuaín (Juventus) - 15 Tore - Faktor 2,0 - 30,0 Punkte

8. Diego Costa (Chelsea) - 15 Tore - Faktor 2,0 - 30,0 Punkte

8. Mauro Icardi (Inter) - 15 Tore - Faktor 2,0 - 30,0 Punkte

8. Alexis Sánchez (Barcelona) - 15 Tore - Faktor 2,0 - 30,0 Punkte

8. Zlatan Ibrahimović (ManUnited) - 15 Tore - Faktor 2,0 - 30,0 Punkte

17. Christian Gytkjær (Rosenborg; seit Januar 1860 München) - 19 Tore - Faktor 1,5 - 28,5 Punkte

18. Jermain Defoe (Sunderland) - 14 Tore - Faktor 2,0 - 28,0 Punkte

18. Harry Kane (Tottenham) - 14 Tore - Faktor 2,0 - 28,0 Punkte

20. Alexandre Lacazette (Lyon) - 18 Tore - Faktor 1,5 - 27,0 Punkte

21. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 13 Tore - Faktor 2,0 - 26,0 Punkte

22. John Owoeri (BK Häcken) - 17 Tore - Faktor 1,5 - 25,5 Punkte

22. Łukasz Teodorczyk (Anderlecht) - 17 Tore - Faktor 1,5 - 25,5 Punkte

22. Matt Derbyshire (Omonia Nicosia) - 17 Tore - Faktor 1,5 - 25,5 Punkte

25. Evgeni Kabaev (Kalev) - 25 Tore - Faktor 1 - 25,0 Punkte

26. Azdren Llullaku (Gaz Metan) - 16 Tore - Faktor 1,5 - 24,0 Punkte

26. Ciro Immobile (Lazio) - 12 Tore - Faktor 2,0 - 24,0 Punkte

26. Cenk Tosun (Beşiktaş) - 16 Tore - Faktor 1,5 - 24,0 Punkte

26. Andre Silva (FC Porto) - 12 Tore - Faktor 2,0 - 24,0 Punkte

30. Gerard Gohou (Kairat Almaty) - 23 Tore - Faktor 1,0 - 23 Punkte