Bestätigt: Leipzig ohne Werner beim BVB

Muss sich warm anziehen: Timo Werner plagt die Grippe

Rückschlag für Bayern-Verfolger RB Leipzig: Top-Torjäger Timo Werner kann im Spitzenspiel am Samstag (18:30 Uhr) bei Borussia Dortmund endgültig nicht auflaufen.

Wie der Tabellenzweite am Donnerstag via Twitter bestätigte, fällt der Stürmer, der maßgeblichen Anteil am Höhenflug der "Bullen" hat, wegen eines grippalen Infekts aus.

Personelles: Timo #Werner geht es nach seinem grippalem Infekt zwar besser, für die Partie beim @BVB wird es allerdings nicht reichen. — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 2. Februar 2017

Kleiner Trost für die Fans: Coach Ralph Hasenhüttl und Angreifer Oliver Burke haben die Grippe hinter sich und stehen am Wochenende neben bzw. auf dem Platz wieder zur Verfügung.

Am letzten Spieltag hatte Werner, durch seinen zwischenzeitlichen Treffer zum Ausgleich, den Weg zum 2:1-Erfolg gegen die vorher ungeschlagenen Hoffenheimer geebnet. Mit elf Saisontreffern ist der 20-Jährige aktuell der erfolgreichste deutsche Bundesliga-Stürmer.