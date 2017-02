Los geht's! Isak darf für den BVB auflaufen

Alexander Isak darf den Trainingsanzug bald durch ein Trikot ersetzen

Das schwedische Super-Talent Alexander Isak wechselte im Winter zu Borussia Dortmund. Gegen den 1. FSV Mainz 05 durfte der Schwede noch nicht auflaufen, nun ist die Spielgenehmigung da.

Wie der Vizemeister über Twitter bestätigte, darf der 17-Jährige fortan in der Bundesliga auflaufen. Für die Champions League besitzt der Stürmer allerdings noch keine Spielerlaubnis. "Wir möchten Alexander die Gelegenheit bieten, sich über Einsatz-Minuten in der Bundesliga an das höhere Spielniveau zu gewöhnen und sich hier in Ruhe zu integrieren", heißt es in der Mitteilung.

👍 Die Spielgenehmigung für @alex_isak ist da! Für die @ChampionsLeague ist er noch nicht gemeldet, wie im Vorfeld mit ihm besprochen. pic.twitter.com/hk9yv5i1js — Borussia Dortmund (@BVB) 2. Februar 2017

Somit stellt er für das Hinspiel im Achtelfinale gegen Benfica (14.02.2017) für Trainer Thomas Tuchel keine Option dar. Dies sei allerdings im Vorfeld mit dem Spieler vereinbart worden.

Alexander Isak stand bis vor kurzem noch in Schweden für AIK Solna auf dem Platz und wechselte für etwa zehn Millionen Euro zum BVB. In 24 Partien in der Allsvenskan konnte der Mittelstürmer zehnmal treffen.