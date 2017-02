Didavi-Comeback in Köln?

Daniel Didavi könnte gegen den 1. FC Köln sein Comeback für den VfL Wolfsburg geben

Aufatmen beim VfL Wolfsburg: Dauerpatient Daniel Didavi steht nach einer langen Verletzungspause vor dem nächsten Comeback. Der 26-Jährige kann vielleicht schon im nächsten Spiel gegen den 1. FC Köln auflaufen.

"Bei Daniel sieht es richtig gut aus", sagt VfL-Coach Valérien Ismaël und deutete an, dass der Linksfuß eventuell schon am Samstag beim Gastspiel in Köln zum Einsatz kommen könnte. Das Knie habe die Trainingsbelastung in den letzten zwei Wochen "komplett ausgehalten", ergänzte Ismaël: "Das ist ein anderes Bild als vor drei Monaten."

Sollte der ehemalige Junioren-Nationalspieler gegen die Kölner auflaufen, wäre es sein erster Pflichtspieleinsatz seit Ende November. Insgesamt stand Didavi, der vor der Saison aus Stuttgart zu den Niedersachsen wechselte, erst in sieben Spielen für den VfL auf den Platz.

"Ich habe es mir anders vorgestellt, der Verein hat es sich aber auch sicher mit mir anders vorgestellt", gestand der offensive Mittelfeld bereits Ende 2016, dass seine erste Monate in den VW-Stadt alles andere als zufriedenstellend liefen.