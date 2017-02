Finale! Kamerun kegelt Ghana raus

Kamerun steht im Finale des Afrika Cups

Kamerun hat das Finale des Afrika Cups in Gabun erreicht und trifft dort auf Rekordsieger Ägypten. Die "Unbezähmbaren Löwen" setzten sich im Duell der viermaligen Champions im Halbfinale mit 2:0 (0:0) gegen Ghana durch und stehen damit erstmals seit 2008 wieder im Endspiel.

Cameroon 🇨🇲 are in the #AFCON2017 Final after a thrilling 2-0 victory over Ghana 🇬🇭 in semifinal. Congratulations Indomitable Lions 🦁! — AFCON 2017 (@AFCON_2017) 2. Februar 2017

Die Treffer in Franceville erzielten Michael Ngadeu-Ngadjui (72.) von Slavia Prag und Christian Bassogog (90.+3) von Aalborg BK. Edgar Salli vom 1. FC Nürnberg saß bei Kamerun ebenso über die komplette Spielzeit auf der Bank wie der Ghanaer Bernard Tekpetey (Schalke 04).

Kamerun trat vom Anpfiff weg selbstbewusst auf und hätte schon nach zwölf Minuten 2:0 führen können. Nach einer Ecke wurde der Kopfball von Adolphe Teikeu zunächst von der Abwehr in höchster Not geklärt (9.), keine drei Minuten später scheiterte Robert Tambe mit seinem Schuss am glänzend reagierenden ghanaischen Schlussmann Razak Brimah. Erst Mitte der Halbzeit befreite sich Ghana aus der Umklammerung und kam auch selbst zu Möglichkeiten. Die beste Chance vergab Jordan Ayew kurz vor der Pause mit einem Schuss aus spitzem Winkel (40.).

Ghana drückt, Kamerun trifft

Nach dem Seitenwechsel wirkte Ghana wie ausgewechselt und schnürte Kamerun am Sechzehner ein, das erste Tor des Abends fiel aber dennoch auf der anderen Seite. Michael Ngadeu-Ngadjui profitierte von einem Missverständnis in der ghanaischen Abwehr und drückte den Ball ohne Mühe zur 1:0-Führung ins Tor (72.). Ghana stürmte in den letzten knapp 20 Minuten mit Mann und Maus nach vorne, doch auch das zweite und letzte Tor des Abends sollte auf das Konto der Kameruner gehen. Mit dem Schlusspfiff vollendete Christian Bassogog einen Konter zum 2:0-Endstand.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #CAN2017 #CMRGHA pic.twitter.com/31Sng0XSfN — CAF (@CAF_Online) 2. Februar 2017

Bereits am Mittwoch hatte sich der siebenmalige Afrikameister Ägypten gegen Burkina Faso im Elfmeterschießen mit 4:3 durchgesetzt. Nach Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden. Bertrand Traoré verschoss den entscheidenden Elfmeter für Burkina Faso. Das Finale wird am Sonntag um 20 Uhr in der Hauptstadt Libreville ausgetragen.