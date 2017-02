98 Mio.! Bieten die Bayern für Dele Alli?

Dele Alli soll beim FC Bayern München auf dem Zettel stehen

Bayern München hat immer noch nicht die Idealbesetzung für die Nachfolge von Arjen Robben und Franck Ribéry gefunden. Das könnte den deutschen Rekordmeister im kommenden Sommer zu einer Wahnsinnsofferte für Dele Alli von Tottenham Hotspur verleiten.

Laut der englischen "Times" beschäftigen sich die Münchner inzwischen wie nahezu alle anderen europäischen Top-Klubs auch mit dem 20-Jährigen. Dementsprechend teuer wäre der Transfer für den Tabellenführer der Bundesliga.

Tottenhams als knallharter Verhandlungspartner bekannter Geschäftsführer Daniel Levy soll seinem umworbenen Shooting-Star ein beeindruckendes Preisschild umgehangen haben: Mit einer Forderung von umgerechnet 98 Millionen Euro will Levy dem Bericht zufolge in das Geschacher mit potenziellen Interessenten einsteigen.

Neue Rolle in der offensiven Dreierreihe

Alli gehört derzeit nicht nur zu den größten Talenten des europäischen Fußballs, sondern auch zu den besten Offensivspielern der Premier League. Elf Treffer und zwei Assists verbuchte der englische Nationalspieler in 22 Ligaeinsätzen in der laufenden Saison für die Spurs. Zudem lief der 1,88-Meter-Mann inzwischen 15 Mal für die Three Lions auf.

Englands Jungprofi des Jahres 2016, ursprünglich im zentralen Mittelfeld beheimatet, kommt bei Tottenham inzwischen überwiegend in der Offensiv-Reihe hinter der Sturmspitze zum Einsatz.

Auf dieser Position wäre er auch für den FCB ein echtes Upgrade: Hinter den inzwischen in die Jahre gekommenen und höchst verletzungsanfälligen Robben und Ribéry haben die Bayern in Kingsley Coman und Douglas Costa zwei Akteure, die ihre Befähigung für das Vorstoßen in die Weltklasse noch nicht dauerhaft nachgewiesen haben.