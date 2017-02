Lothar Matthäus fordert Geduld mit Thomas Tuchel

Lothar Matthäus hat sich vor dem Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig gewohnt markig zu BVB-Coach Thomas Tuchel geäußert.

In seiner "Sport Bild"-Kolumne schreibt der deutsche Rekordnationalspieler, dass Tuchel "ein akribischer und detailversessener Arbeiter, ähnlich wie Pep Guardiola" ist. Der Spanier sei ebenfalls "nicht unbedingt von Fans und Spielern geliebt" worden, doch der Erfolg habe für ihn gesprochen, so Matthäus. Seine Einschätzung: "Die Dortmunder haben gewusst, worauf sie sich mit Tuchel einlassen".

Vergleiche mit Jürgen Klopp seien daher auch völlig unangebracht. "In Dortmund muss man sich davon verabschieden, in Tuchel einen zweiten Klopp zu sehen. Das ist er nicht und wird er auch nie werden", legt sich der 55-Jährige fest.

Matthäus verweist auf die tolle erste Spielzeit von Tuchel in Dortmund. Der BVB holte in der Saison 2015/16 mit 78 Punkten die bis dahin höchste Punktzahl eines Zweitplatzierten in der Bundesliga. Damals habe "diese Art niemanden gestört", so der frühere Weltklassespieler, der zur Geduld mahnt: "Nun sollte man diesen Weg auch konsequent weitergehen".

"Eher wird Leipzig Meister, als dass Dortmund sie noch einholt"

Die Borussia hinkt in der Liga derzeit den eigenen Ansprüchen hinterher. Längst hat RB Leipzig den Schwarz-Gelben ihren Rang als erster Bayern-Verfolger abgelaufen. Der Abstand auf den Überraschungs-Zweiten beträgt schon satte elf Punkte. Sogar Eintracht Frankfurt steht momentan in der Tabelle vor dem BVB.

Thomas Tuchel hatte den Abgang der drei Führungskräfte Mats Hummels, İlkay Gündoğan und Henrikh Mkhitaryan zuletzt bedauert. Matthäus zufolge stehen aber gestandene Spieler wie Sokratis oder Marcel Schmelzer im Kader, um diese Lücken zu füllen. "Es wäre jetzt an ihnen, Verantwortung zu übernehmen", stellt "Loddar" klar.

Mit Blick auf die Endabrechnung räumt Matthäus den Dortmundern keine allzu großen Chancen auf den zweiten Platz ein. "Eher wird RB Leipzig Meister, als dass Dortmund sie in der Tabelle noch einholt", prophezeit der Ex-Profi. Der dritte Platz sei deshalb aber "nicht nur der Anspruch", sondern die "Pflicht" des Vizemeisters.