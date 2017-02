BVB adé? Auch Arsenal jagt Mbappé!

Kylian Mbappé steht auf der Liste vieler europäischer Top-Klubs

Die europäischen Elite-Klubs haben schon länger ein Auge auf Shootingstar Kylian Mbappé geworfen. Nachdem bereits Borussia Dortmund Interesse am Angreifer nachgesagt wurde, meldet nun auch Arsenal-Coach Arsène Wenger Ansprüche an.

"Ja, natürlich beobachten wir ihn", bestätigte der Franzose gegenüber "BeInSports" und fügte an: "Wir kennen ihn sehr gut." Mbappé spielt seit der Jugend für den AS Monaco und schaffte Ende 2015 den Sprung zu den Profis, für die er in der aktuellen Ligue-1-Saison auf drei Tore und sechs Vorlagen kommt.

Aufgrund seiner Spielweise wird der Franzose, der auch die Staatsbürgerschaft Kameruns besitzt, häufig mit Gunners-Ikone Thierry Henry, der ebenfalls für Monaco spielte, verglichen. Auch Arsène Wenger sieht Parallelen. "Mbappé ist wie Henry, vielleicht nicht exakt so, aber es ist wahr, dass er ähnliche Qualitäten hat. Das Talent und Potential sind ähnlich", meinte der Kulttrainer: "Jetzt hängt es davon ab, ob er dasselbe Verlangen, dieselbe Intelligenz und Motivation hat, wie Thierry sie hatte. Das werden uns die nächsten zwei oder drei Jahre zeigen. Aber die ersten Zeichen sind sehr vielversprechend."

"Ich habe noch nicht genug erreicht, um zu gehen"

Mbappés Vertrag im Fürstentum läuft noch bis 2019. "Daher werden sie über seine Zukunft entscheiden", erklärte Wenger. Der 18-Jährige kündigte nach seinen zwei Bestmarken als jüngster Spieler und jüngster Torschütze des Klubs allerdings an, Monaco noch nicht verlassen zu wollen.

"Ich habe noch nicht genug erreicht, um zu gehen. Mit den zwei Rekorden bleibe ich nur halb in Erinnerung", so der U-Nationalspieler Frankreichs kürzlich. Die Liste der Interessenten ist derweil lang. Neben Arsenal sollen auch Bayern München, Borussia Dortmund und Real Madrid am Angreifer interessiert sein, für den angeblich Summen jenseits der 50 Millionen Euro aufgerufen werden.