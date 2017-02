Rudy: Mit Bayern "beschäftige ich mich nicht"

Sebastian Rudy konzentriert sich voll und ganz auf die Rückrunde mit Hoffenheim

Seit Mitte Januar weiß die Fußball-Welt, dass sich Sebastian Rudy in der kommenden Saison dem FC Bayern München anschließen wird. Über seine Zeit beim Rekordmeister will der Hoffenheimer aber keineswegs nachdenken.

"Ich bin jetzt in Hoffenheim, will mich voll und ganz auf die Aufgabe hier konzentrieren und jetzt nicht drüber reden oder Spekulationen befeuern, wie es in einem halben Jahr bei Bayern wird", erklärte der 26-Jährige im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Generell will sich der Sommer-Neuzugang noch nicht mit dem Thema Bayern auseinandersetzen: "Damit beschäftige ich mich momentan nicht." Rudy wird an der Säbener Straße einen Dreijahresvertrag unterschreiben und wechselt ablösefrei nach München.

Vielmehr blickt Rudy auf die Rückrunde mit seinem Noch-Klub 1899 Hoffenheim, der am vergangenen Spieltag in Leipzig (2:1) seine erste Saison-Niederlage kassierte. Durch die frühzeitigen Vertragsgespräche mit den Bayern könne er sich nun "auf die wesentlichen Sachen und voll auf den aktuellen Verein konzentrieren." Der dienstälteste Hoffenheimer, der seit sieben Jahren im Kraichgau spielt, will sich also mangelnden Einsatz nicht vorwerfen lassen.

"Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn"

Trotz der ersten Niederlage blickt der Nationalspieler positiv in die kommenden Wochen: "Natürlich wollten wir ungeschlagen bleiben. Diese Niederlage wirft uns aber nicht aus der Bahn. Wir gehen unseren Weg weiter, arbeiten hart, damit wir am Wochenende wieder einen Sieg einfahren."

Sein persönliches Ziel mit der TSG sei es nun, "die Hinrunde zu toppen" und die zweite Saisonhälfte ähnlich positiv zu gestalten: "Dann wird man sehen, wofür es reicht". Erst im Sommer wird er sich dann mit seinem neuen Arbeitgeber auseinandersetzen.