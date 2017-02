Paukenschlag! 1860 holt Liverpool-Manager

Der FC Liverpool um Jürgen Klopp (l.) muss künftig ohne Geschäftsführer Ian Ayre (r.) auskommen

Der Komplettumbruch bei 1860 München wird in atemberaubender Geschwindigkeit fortgesetzt. Am Freitag wurde bekannt, dass die Sechziger einen der profiliertesten Geschäftsführer der Premier League verpflichtet haben.

Wie der FC Liverpool bestätigte, wird Ian Ayre seine Tätigkeit als CEO bei den Reds Ende Februar nach zehn Jahren niederlegen, um sich dem deutschen Zweitligisten anzuschließen.

Der 53-Jährige, der beim LFC als enger Vertrauter von Jürgen Klopp galt, verabschiedete sich mit warmen Worten: "Es war wegen meiner emotionalen Verbindung zum Verein viel mehr als nur ein Job für mich".

Auch der Giesinger Traditionsklub verkündete den spektakulären Deal.

Ismaik lobt "langjährige Erfahrung in der Fußball-Weltspitze"

Investor Hasan Ismaik : "Wir haben ein klares langfristiges Ziel vor Augen: die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Dafür brauchen wir handelnde Personen, die von der Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten zu uns passen. Mit Ian Ayre verpflichten wir unseren Wunschkandidaten. Wir sind zuversichtlich, dass uns seine langjährige Erfahrung in der Fußball-Weltspitze helfen wird", so der einflussreiche Jordanier.

"Ich bin gespannt auf die Herausforderung. Was ich über 1860 bereits weiß ist, dass die Löwen für die lokalen Fans und die Münchner Bevölkerung eine außergewöhnliche Bedeutung haben. Per Datum heute gehört der TSV 1860 München weder zu den größten noch zu den besten Vereinen in Deutschland. Aber es gibt ein großes Potential zur Verbesserung dieses Zustands", so die markigen Einstandsworte von Ian Ayre.

Damit setzt sich der beispiellose Neuaufbau bei den Münchner Löwen fort. In den vergangenen Monaten hatte der Verein unter Investor Hasan Ismaik bereits den Trainerstuhl, den Managerposten und den halben Spielerkader neu besetzt.