Admiras Fischerauer erleidet Kreuzbandriss

Vergangenen Sommer erkämpfte sich Florian Fischerauer (rechts) einen Platz bei Admiras Profis

Admira-Mittelfeldspieler Florian Fischerauer hat sich im Trainingslager der Niederösterreicher einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für das gesamte Frühjahr aus.

Fischerauer schaffte vergangenen Sommer den Sprung in den Profikader der Südstädter und kam im Juli im ÖFB-Cup und in der Europa League Qualifikation zu jeweils einem Kurzeinsatz. In der Bundesliga hat er noch nicht debütiert. Noch am Freitag wird Fischerauers linkes Knie in der Privatklinik in Bad Dürrnberg operiert werden.

Mehr dazu:

red