Witterung zwingt Austria zur Flucht

Die Austria flieht vor der Kälte

Die kalten Temperaturen zwingen die Wiener Austria zu einer kurzfristigen Planänderung in ihrer Wintervorbereitung. Die Veilchen werden sich auf den Frühjahrstart mit dem großen Wiener Derby gegen Rapid (12. Februar, ab 16:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Ausland vorbereiten.

Von 8. bis 10. Februar trainiert die Austria in der in der Terme Vivat in Toplice (Slowenien). Denn die tiefen Temperaturen ließen im Trainingszentrum Steinbrunn den Boden frieren und machten Einheiten auf natürlichem Grün unmöglich. "Die Spieler haben ihre Stollenschuhe außer in Portugal noch nicht gesehen. Und wir können bis zum Derby nächsten Sonntag nicht nur auf Kunstrasen trainieren, das wäre ein Nachteil", erklärte Austria-Trainer Thorsten Fink.

Die Austria hatte ihr ursprünglich in der Türkei geplantes Trainingslager wegen der aktuellen Situation in der Türkei storniert und war stattdessen nach Portugal gereist. Den nun zusätzlichen Kurztrip ermöglichte Klub-Vizepräsident Raimund Harreither.

apa