Atléticos Hernández droht Ärger

Lucas Hernández steht im Verdacht, häusliche Gewalt angewandt zu haben

Dem französischen U21-Nationalspieler Lucas Hernández vom spanischen Erstligisten Atlético Madrid droht wegen häuslicher Gewalt juristischer Ärger.

Am frühen Freitagmorgen wurde der 20-Jährige in seinem Haus im Madrider Vorort Las Rozas von der spanischen Polizei in Gewahrsam genommen, weil er seine Freundin misshandelt haben soll. Hernández war offenbar in alkoholisiertem Zustand gewesen.

Der Innenverteidiger absolvierte in dieser Saison bislang sechs Partien für Atlético. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht.