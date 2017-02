Vorschau: Showdown in London

Kracher in London: Mesut Özil reist mit den Gunners zum FC Chelsea

Die Fans erwartet ein Wochenende voller Highlights. In England, Frankreich und Italien steigen heißerwartete Topspiele. Zudem spitzt sich in Spanien der Titelkampf weiter zu. Garniert werden die spektakulären Tage durch das Finale des Afrika Cups.

Samstag

Das Beste kommt zum Schluss? Nicht so in England! Auf der Insel steigt um 13:30 Uhr direkt der Wochenendkracher. Der FC Chelsea empfängt an der Stamford Bridge Stadtrivale Arsenal. Die Blues marschieren derzeit mit neun Punkten Vorsprung der Konkurrenz davon. Siegen die Gunners, rücken Mesut Özil und Co. immerhin auf sechs Zähler heran. Die Vorzeichen für ein packendes Match stehen gut, schließlich sinnt Chelsea auf Rache: Im Hinspiel unterlag die Elf von Antonio Conte überraschend klar mit 0:3.

Wer behält im Topspiel die Oberhand? Chelsea FC - Arsenal FC

Mit dem Abpfiff in London rollt das Leder im Nordosten Englands. Liverpool gastiert um 16 Uhr bei Kellerkind Hull City. Jürgen Klopp muss bei den "Tigers" dringend punkten, schließlich wartet er bereits seit vier Partien mit seinen Reds auf einen Sieg. Bleibt der Dreier erneut aus, dürften die Kritiker immer lauter werden.

Verlieren verboten! Hull City - Liverpool FC

Gleiches gilt fast zeitgleich für den FC Barcelona. Die Katalanen stehen gegen Athletic Bilbao um 16:15 Uhr vor keiner leichten Aufgabe. Zwar gewann Barça die letzten fünf Duelle mit den Basken, gleichwohl schwächeln Messi und Co. in dieser Saison überraschend häufig: In 20 Partien gaben die Blaugrana achtmal Punkte an den Gegner ab (sechs Unentschieden, zwei Niederlagen).

Stolpert Barça auch gegen die Basken? FC Barcelona - Athletic Bilbao

Keine Stunde später steigt ab 17 Uhr das Topspiel der Ligue 1 - ohne Paris Saint-Germain. OGC Nice reist ins Fürstentum zum Erzrivalen AS Monaco. Die beste Offensive Europas (65 Treffer) empfängt eine der besten Abwehrreihen des Kontinents (15 Gegentore). Beide Teams liegen aktuell punktgleich auf den vordersten beiden Rängen der Tabelle.

Erobert Lucien Favre mit dem OGC die Tabellenführung zurück? AS Monaco - OGC Nice

Sonntag

Um 12 Uhr kommt es in Spanien zum Verfolgerduell, wenn Europa-League-Sieger FC Sevilla Villarreal CF empfängt. Das Heimteam hält mit 42 Punkten direkten Kurs auf die Königsklasse, das "Gelbe U-Boot" liegt mit 34 Zählern derzeit noch auf Rang sechs und liefert sich ein enges Rennen mit Atlético Madrid, Real Sociedad und Athletic Bilbao. Nach der Champions League sehnt man sich bei Villarreal bereits seit fünf Jahren.

Versenkt Sevilla die CL-Träume des Gelben U-Boots? Sevilla FC - Villarreal CF

Um 14:30 Uhr beginnt in England der Fußball-Sonntag. Manchester City will gegen Swansea City den nächsten Dreier einfahren. Unter der Woche zeigten sich die Skyblues beim 4:0-Erfolg über West Ham endlich wieder in Torlaune. Auffällig war dabei, dass Tormaschine Kun Agüero auf der Bank versauerte, während Winterneuzugang Gabriel Jesus in der Startelf brillierte. Auch am Sonntag?

Versiebt Swansea den Citizens die Torlaune? Manchester City - Swansea City

Zur Teatime geht der 24. Spieltag auf der Insel zu Ende, wenn Manchester United beim amtierenden Meister Leicester City gastiert. Das Hinspiel gewannen die Red Devils klar und deutlich mit 4:1. Vardy und Co. blieben im Old Trafford völlig chancenlos und gehen als derzeitiger Sechzehnter schwer angeschlagen ins Spiel. Anstoß ist um 17 Uhr.

Gelingt den Foxes der Befreiungsschlag? Manchester Untied - Leicester City

Um Punkt 20 Uhr wandert der Blick zum Afrika Cup. In Gabun steigt das Finale zwischen Kamerun und Ägypten. Während Kamerun Ghana im Halbfinale mit einem lockeren 2:0 aus dem Turnier kegelte, zitterten sich die Nordafrikaner erst im Elfmeterschießen gegen Burkina Faso ins Endspiel. Held des Tages war der 44-jährige Torwart-Oldie Essam El Hadary.

Wer schnappt sich den Pokal? Ägypten - Kamerun

Am Abend bieten die Top-Ligen noch zwei absolute Leckerbissen. Um 20:45 Uhr muss Real Madrid zum neuen Angstgegner Celta Vigo. Dem weißen Ballett wurde im Pokal gegen die Nordspanier ein satter Fehltritt zum Verhängnis. Die ‎"Célticos" schossen sich mit einem 2:1 im Santiago Bernabéu und einem 2:2 im Rückspiel ins Halbfinale der Copa del Rey. Das Team um Cristiano Ronaldo sinnt nun auf Revanche.

Königlicher Racheakt? Celta Vigo - Real Madrid

Parallel endet das Wochenende mit dem Topspiel in Italien. Juventus Turin empfängt Inter Mailand zum Derby d'Italia. Von Titelchancen sind die Gäste zwar meilenweit entfernt, dennoch ist der Traditionsklub stärker als in den Jahren zuvor. Die Partie ist vor allem ein Duell der argentinischen Torjäger: Inters Mauro Icardi und Juves Gonzalo Higuaín haben beide 15 Treffer auf dem Konto.

Wettschießen der Stürmer in Turin! Juventus Turin - Inter Mailand

Fabian Benterbusch