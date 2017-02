Unwetter: Primera-División-Partie abgesagt

Ein Nachholtermin für das Duell zwischen La Coruña und Betis steht noch nicht fest

Wegen eines heftigen Unwetters ist die für Freitagabend angesetzte Partie der Primera División zwischen Deportivo La Coruña und Betis Sevilla nach übereinstimmenden Medienberichten abgesagt worden.

Suspendido el Deportivo-Betis de esta noche por los destrozos del temporal en las cubiertas de Riazor https://t.co/g2wlNWXJ9V #DÉPOR pic.twitter.com/slyUVl7HkU — RC Deportivo (@RCDeportivo) 3. Februar 2017

Wegen eines Sturms in Galicien könne die Sicherheit der Zuschauer nicht gewährleistet werden, hieß es. Orkanartige Windböen hatten bereits in der Nacht zu Freitag Teile des Stadiondachs in La Coruña abgedeckt.

Wann die Partie des 21. Spieltages nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest.