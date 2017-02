RB-Ass Halstenberg: "BVB ein geiler Verein"

Im Hinspiel gewann RB mit Halstenberg (r.) 1:0 gegen den BVB

Er kennt den BVB genau, ist mittlerweile aber Dauerbrenner bei RB Leipzig: Drei Jahre spielte Marcel Halstenberg bei Borussia Dortmund. 32 Mal durfte er in der Regionalliga ran, 36 Mal in der 3. Liga, jedoch nie für die erste Mannschaft. Trotzdem freut er sich auf die Rückkehr mit dem Aufsteiger an die alte Wirkungsstätte am Wochenende (Samstag, 18:30 Uhr).

"Viele von uns werden zum ersten Mal im Signal Iduna Park spielen. Und mit der 'Gelben Wand' muss man als Gästeteam erst einmal klarkommen", sagte der Linksverteidiger gegenüber "bundesliga.de". Auch wenn Leipzig der Borussia zur Zeit weit enteilt ist, ist für Halstenberg die Frage danach, wer im Aufeinandertreffen der beiden Vereine als Favorit gilt, klar zu beantworten: "Der Underdog sind nach wie vor wir."

Dass es für die Schwarzgelben tabellarisch nicht optimal aussieht, sei nur eine Momentaufnahme, glaubt der 25-Jährige. "Es läuft zurzeit vielleicht etwas unrund bei Borussia Dortmund, und es wird viel diskutiert über Trainer und Mannschaft. Nichtsdestotrotz finde ich, dass der BVB einfach ein geiler Verein ist."

"Wir wollen punkten"

Vieles erinnert den 25-Jährigen an seinen aktuellen Klub. "Das Potenzial dieser Truppe mit den vielen jungen, talentierten Spielern ist sehr groß." Noch greife zwar nicht alles, aber ein Umbruch wie im vergangenen Sommer brauche einfach etwas Zeit.

"Wir fahren jedenfalls nicht nach Dortmund, um uns dort nur das Stadion anzusehen. Wir wollen versuchen zu punkten", gab sich der Linksverteidiger kämpferisch, der mit Leipzig im Hinspiel als Sieger vom Feld gegangen war.