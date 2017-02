VfB: Baumgartl fit - Brekalo auf der Bank

Timo Baumgartl hatte zuletzt Probleme an den Adduktoren

Der VfB Stuttgart kann im Spiel am Montag gegen Fortuna Düsseldorf auf Youngster Timo Baumgartl zurückgreifen.

Der 20-Jährige hatte sich unter der Woche in einem Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers an den Adduktoren verletzt, Coach Hannes Wolf konnte am Freitag jedoch Entwarnung geben.

Verzichten muss der Coach der Schwaben auf Matthias Zimmermann, der sich beim 1:0-Sieg beim FC St. Pauli einen Außenbandanriss im Sprunggelenk zugezogen hatte. Zudem fehlt der ghanaische Neuzugang Ebenezer Ofori, der noch beim Afrika Cup weilt.

Noch nicht im Kader des Zweitligadritten wird aller Voraussicht nach der am Dienstag verpfichtete Franzose Jérôme Onguéné stehen. Dagegen könnte Josip Brekalo, der vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wurde, durchaus eine Option sein.