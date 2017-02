Can: "Müssen den nächsten Schritt machen"

Emre Can (l.) will gegen Hull die Leistung aus dem Chelsea-Spiel bestätigen

Liverpools Emre Can hat sich vor dem Spiel bei Hull City zur aktuellen Situation der Reds geäußert. Er lobte die Leistung gegen Chelsea, warnte aber auch vor zuviel Euphorie.

"Wir sind nun in einer sehr guten Position. Ich denke, das Chelsea-Spiel war ein gutes Zeichen. Wir müssen den nächsten Schritt machen und das nächste Spiel in Hull City gewinnen", sagte Can nach dem 1:1 gegen den Tabellenführer am Donnerstag. Die Kampfleistung sei nichts wert, wenn man in Hull nicht nachlege.

Liverpool hatte gegen die Londoner eine gute Leistung gezeigt und sich den Punkt verdient. Das sei gut für die Atmosphäre, glaubt Can. "Ich denke, jeder hat gesehen, dass wir immer noch eine starke Seite haben. Daran müssen wir festhalten", sagte der ehemalige Bundesliga-Spieler.

Can verwies jedoch auch auf den enttäuschenden Jahresbeginn. Liverpool hatte nur eins von neun Spielen gewonnen und war aus beiden nationalen Pokalwettbewerben ausgeschieden. "Natürlich weiß jeder, dass es eine harte Zeit für uns alle war - die Fans, das Team, die Trainer", sagte der Nationalspieler. Es sei nicht leicht gewesen, den dramatischen Formverlust zu erklären. Möglicherweise zeigt die Kurve aber nun dauerhaft nach oben.