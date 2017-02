Grippewelle: Leipzig ohne Sabitzer und Demme

Fällt gegen den BVB aus: Diego Demme

Noch mehr schlechte Nachrichten für den Rekord-Aufsteiger: Eine Grippewelle bereitet RB Leipzig vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag große Personalsorgen.

Neben Timo Werner muss der Tabellenzweite beim BVB auch Mittelfeldspieler Diego Demme und Stürmer Marcel Sabitzer ersetzen. "Beide werden wegen eines Virusinfekts nicht spielen können", teilte der Verein am Freitag mit.

Demme und Sabitzer hatten am Mittag nicht am Training teilgenommen. Laut "Bild"-Zeitung wurden sie nach kurzer Untersuchung nach Hause geschickt. Werner, bester Torjäger des Aufsteigers in dieser Saison, ist grippekrank. Auch Trainer Ralph Hasenhüttl ist angeschlagen.

Werner (11 Tore, 4 Vorlagen), Sabitzer (5 Tore, 4 Vorlagen) und Demme (3 Vorlagen) sind in Leipzig Stammspieler. Jeder von ihnen absolvierte mindestens 17 der 18 Saisonspiele. Emil Forsberg (5 Tore, 9 Vorlagen) ist rotgesperrt.