Draxler wünscht sich Özil bei PSG

Julian Draxler würde Mesut Özil gerne im PSG-Trikot sehen

Julian Draxler ist nach seinen starken Auftritten im PSG-Dress ein gefragter Mann. In einem Interview mit "BeIn Sports" verriet der Ex-Wolfsburger nun, welchen Mitspieler er sich für die Zukunft wünscht.

Mit vier Toren und einer Vorlage in seinen ersten fünf Pflichtspielen für Paris Saint-Germain hat Julian Draxler die Kritiker an der Seine schnell auf seine Seite gezogen. Um rundum glücklich zu sein, fehlt dem deutschen Nationalspieler allerdings noch ein Mitspieler, den er aus dem DFB-Team bestens kennt.

Auf die Frage, wen er sich im Trikot des französischen Serienmeister wünschen würde, antwortete der Mittelfeldspieler: "Wenn ich das sage, werde ich wahrscheinlich einige Probleme bekommen, aber wenn ich mir einen Spieler wünschen könnte, würde ich Mesut Özil gerne in Paris sehen."

Dass Özil zum französischen Spitzenklub passen würde, steht für Draxler außer Frage. "Er kann in jeder Mannschaft der Welt spielen. Wenn er zu uns kommen will, werde ich ihn mit offenen Armen empfangen", sagte der 23-Jährige.

Ein Spieler, der bereits an Draxlers Seite kickt, ist der Italiener Marco Verratti. Auch der 24-Jährige, der seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, hat es dem Deutschen angetan. "Ich bin noch nicht lange hier, hab aber schon vorher viel über Marco Verratti gehört", so Draxler. "Er verliert keinen Ball, egal, wie hoch der Druck der gegnerischen Mannschaft auf ihn ist. Er ist ein sehr, sehr starker Spieler", lobte der Deutsche seinen Nebenmann.