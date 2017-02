Gisdol: "Wusste, was ich mit 'Papa' bekomme"

Kyriakos Papadopoulos (r.) avancierte zum Match-Winner des HSV

Für Trainer Markus Gisdol waren das Tor des Tages und die starke Leistung von Kyrgiakos Papadopoulos beim 1:0 (0:0)-Sieg des Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen keine Überraschung.

"Ich wusste, was ich mit 'Papa' bekomme. Er hat die richtige Mentalität und ein Kämpferherz", sagte der HSV-Coach über den Griechen.

"Er wollte das Tor unbedingt machen und hat sich belohnt. Das freut mich für ihn", so der zufriedene Coach des angeschlagenen Bundesliga-Dinos. Der Abwehrspieler steht immer noch in Leverkusen unter Vertrag, wurde aber in der Vorrunde an Bundesliga-Neuling RB Leipzig und im Januar weiter an die Hanseaten verliehen.

Der 24-Jährige warnte seine neuen Teamkollegen nach der Partie allerdings umgehend vor zuviel Euphorie: "Wir haben erst einen Schritt gemacht und dürfen jetzt nicht jubeln."

Dennoch freue sich der Grieche über sein "erstes Tor für den HSV" und konstatiert: "Das war ein Sieg des Willens. Jeder hat alles gegeben, das haben auch die Zuschauer gespürt und uns getragen. Sie sind richtig mitgegangen! Was mich betrifft: Ich bin immer motiviert, gebe immer 100 Prozent, da ist es egal, ob es gegen meinen Ex-Verein geht oder nicht."