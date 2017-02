Azzurri-Routinier: Real "mein größter Fehler"

Antonio Cassano bereut seine Zeit bei Real Madrid

Tore, Vereinshopping und Skandale en masse: Azzurri-Altstar Antonio Cassano hat in seiner Karriere nicht selten für Furore auf und abseits des Platzes gesorgt. Lediglich in seiner Zeit bei Real Madrid blieb das Enfant terrible blass. Rückblickend bereut der 34-Jährige den Wechsel zu den Königlichen sogar.

"Mein größter Fehler waren die anderthalb Jahre bei Real Madrid, weil ich alles und mehr tat, um es zu ruinieren. Das bedauere ich zutiefst", so Cassano im Interview mit der "Corriere dello Sport" über seine einzige Station außerhalb der Serie A. Hätte er damals auf seinen ehemaligen Weggefährten Francesco Totti gehört, wäre der Angreifer zudem gar nicht erst bei den Königlichen gelandet.

"Wenn ich nur zehn Prozent aller positiven Ratschläge befolgt hätte, die er mir gegeben hat, wäre meine Karriere anders verlaufen", so Cassano, der erläuterte, dass ihm Totti immer dazu geraten hätte, auf Geld zu verzichten und lieber dort zu spielen, wo man sich wohlfühlt.

Cassano: Fußball ist mein Leben

Diesen Ratschlag kann der Routinier aktuell erneut beherzigen. Mitte Januar löste er seinen Vertrag bei Sampdoria in beiderseitigem Einvernehmen auf. In der laufenden Spielzeit war Cassano zuvor nicht zum Einsatz gekommen. An ein Karriereende denkt der ehemalige WM-Teilnehmer allerdings noch nicht:

"Ich möchte weiterspielen, denn nach meiner Frau und meinen Kindern ist Fußball mein Leben", erklärte Cassano. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat Cassano exakt 400 Spiele im italienischen Oberhaus auf dem Buckel. Dabei erzielte der Mann aus Bari 114 Tore. In Madrid kam er einst nur 24 Mal zum Einsatz und traf viermal.