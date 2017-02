Auch Celta Vigo gegen Real verschoben

Ein Ersatztermin für den Real-Auftritt steht noch aus

Tabellenführer Real Madrid muss weiter auf eine Revanche für das Viertelfinal-Aus in der Copa del Rey gegen Celta Vigo warten. Wegen schwerer Stürme in Galicien sei die für Sonntagabend angesetzte Partie zwischen den beiden Klubs in der Liga auf Anordnung des Bürgermeisters von Vigo verschoben worden, berichtete die Zeitung "El Mundo" am Samstag.

"Die Entscheidung ist irreversibel", sagte Bürgermeister Abel Caballero. Orkanartige Böen hätten einen Teil des Stadiondaches in der nordspanischen Stadt mitgerissen, sodass die Sicherheit der Zuschauer nicht gewährleistet werden könne, hieß es. "Unsere Priorität ist die Sicherheit der Fans", zitierte die Zeitung "El Pais" Celta-Coach Eduardo Berizzo. Wann das Spiel stattfinden soll, war noch unklar.

Bereits zuvor hatte die für Freitagabend geplante Erstliga-Partie zwischen Deportivo La Coruna und Betis Sevilla aus den gleichen Gründen verschoben werden müssen. Auch in La Coruna, das 160 Kilometer nördlich von Vigo liegt, hatten die heftigen Winde das Stadiondach beschädigt. Zudem waren für die Zeit der Partie in Galicien weitere Unwetter vorhergesagt worden. Ein Nachtragstermin solle sobald wie möglich bekanntgegeben werden, hieß es.

