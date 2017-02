Entwarnung bei Badstuber: "Vorsichtsmaßnahme"

Schalkes Holger Badstuber (l.) musste gegen die Bayern vorzeitig vom Feld

Schalkes Abwehrspieler Holger Badstuber hat nach seiner Auswechslung beim 1:1 gegen seinen Ex-Klub Bayern München Entwarnung gegeben.

#Weinzierl: Auswechslung von @Badstuber war eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat es gut gemacht. Man hat seine Qualitäten gesehen. #FCBS04 — FC Schalke 04 (@s04) 4. Februar 2017

"Es ist alles in Ordnung. Für den Körper war es wieder was Neues. Wir wollten kein Risiko eingehen", sagte der 27-Jährige bei "Sky".

Der leidgeprüfte Badstuber hatte sich nach seiner Auswechslung noch auf der Bank am Oberschenkel behandeln lassen. Doch auch sein Trainer Markus Weinzierl sprach von "einer Vorsichtsmaßnahme. Er hat in der Halbzeit gesagt, dass er leichte Probleme an der Rückseite hat. Es hat aber, denke ich, keine Nachwirkungen", sagte Weinzierl.

Badstuber war in der Winterpause vom Rekordmeister bis zum Saisonende an Schalke 04 ausgeliehen worden. In München absolvierte er seinen ersten Einsatz für die Königsblauen von Beginn an.