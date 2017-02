Stimmen: "Hätten in Führung gehen müssen"

Schalke-Coach Markus Weinzierl konnte mit dem Punkt gegen den FC Bayern leben

Am 19. Spieltag der 1. Bundesliga gab es keinen Sieg des FC Bayern München zu bestaunen. Das machte den Schalke-Coach Markus Weinzierl allerdings nicht komplett glücklich.

Bayern München - Schalke 04

Carlo Ancelotti: "Es war ein schweres Spiel, weil Schalke gut gespielt hat. Wir hatten einen guten Start. Danach waren wir aber nicht so kompakt, auch im Mittelfeld. Die zwei Linien waren zu weit auseinander. Da müssen wir besser zusammenarbeiten, es ist keine Frage der Qualität. Wir haben es nicht geschafft, Bälle zu erobern. Deshalb hatten wir keine Kontrolle. Nur am Schluss konnten wir den Druck etwas erhöhen, aber es war nicht genug."

Manuel Neuer: "Natürlich geht es immer um das Resultat, aber es geht auch um die Art und Weise. Gerade die erste Halbzeit war nicht so, wie man sich das vorgenommen hat. Das bleibt am Ende stehen. Man kann nicht immer so ein Glück haben wie gegen Freiburg."

Markus Weinzierl: "Unser Plan wäre zu 100 Prozent aufgegangen, wenn wir gewonnen hätten. Aber wir können sehr zufrieden sein. Meine Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gezeigt, auch den frühen Rückstand gut weggesteckt. Wir hätten vor der Pause sogar in Führung gehen müssen. In der zweiten Hälfte sind wir unter Druck geraten. Dass du gegen diese individuelle Qualität der Bayern auch Glück brauchst, ist klar. Wir können mit diesem Punkt sehr gut leben."

Benedikt Höwedes: "Wir waren mutig, haben gut Fußball gespielt und jeder wollte den Ball haben. Auch von der Führung der Bayern haben wir uns nicht beeindrucken lassen. Wir hätten dann durchaus mit einer Führung in die Pause gehen können. Nach der zweiten Halbzeit geht das Unentschieden in Ordnung."

Holger Badstuber: "Letztendlich war es ein Spiel zweier Mannschaften. Klar ist das emotional für mich, aber ich wollte das nicht an mich ranlassen. Ich will Fußball spielen, auf dem Platz Gas geben und der Mannschaft helfen. Wir haben das gut gemacht, und mit dem Unentschieden können alle leben. Aber eigentlich hätten wir hier auch gewinnen können."

1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05

Julian Nagelsmann: "Zu Beginn sind wir schwer ins Spiel gekommen. Das frühe Tor hat uns gut getan. In den letzten 20 Minuten waren wir dann schon gut. Aber der Gegner ist schlechter weggekommen als er war."

Martin Schmidt (Trainer FSV Mainz 05): "Am Ende war es ein bittere Klatsche. Ich brauche über nichts zu diskutieren, die Niederlage war verdient. Wir waren zu lieb und zu brav."

Martin Schmidt: "Vom Gefühl her waren wir ganz gut. Wir werten das als Schuss vor den Bug. Aufwachen Männer, es geht los."

Stefan Bell: "Vom Ergebnis her ist es ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen, aber es war eine absolut verdiente Niederlage."

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg

Dieter Hecking: "Natürlich war es in der Höhe zu hoch. Wenn Freiburg nach der Halbzeit ein Tor macht, wird es richtig schwer für uns. Das 1:0 war für uns ein Dosenöffner. Sieben Punkte aus drei Spielen, darüber bin ich sehr froh."

Patrick Herrmann: "Da fällt einiges von einem ab. Die letzten eineinhalb Jahre ist es nicht so gut für mich gelaufen. Ich war sehr viel verletzt. Dann ist es ein schönes Gefühl, wieder reinzukommen. Es gibt einfach nichts geileres, als in der Bundesliga Tore zu machen. Das war schön heute."

Christian Streich: "Es war ein intensives Spiel. Wir hätten in der zweiten Halbzeit ein Tor machen müssen. Wir haben hart gearbeitet. Ich bin mit der Leistung einverstanden."

Mike Frantz: "Man hat gesehen, dass wir in der Tabelle zu Recht vor Gladbach stehen. Nach der Halbzeit haben wir viele Chancen und gute Momente gehabt. Gladbach hat nur Chancen nach unseren Fehlern gehabt."

Hertha BSC - FC Ingolstadt

Pál Dárdai: "Wir haben das heute gut verteidigt. Aber wir haben es verpasst, das zweite Tor zu machen. Die Jungs haben vorbildlich gekämpft. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Dieser Platz ist nicht zum Fußball spielen da, der war nur für lange Bälle."

Maik Walpurgis: "Das frühe Gegentor war schwer zu verkraften. In der zweiten Halbzeit steht Hertha sehr gut organisiert da. Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Wir hatten trotzdem eine Phase, in der wir das 1:1 verdient gehabt hätten. Leider ist uns das Tor nicht gelungen. Ich muss meiner Mannschaft für einen couragierten Auswärtsauftritt trotzdem ein Kompliment aussprechen."

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

Peter Stöger: "Es war nicht überraschend, dass es für uns ein schweres Spiel war. Wir haben natürlich wahrgenommen, dass es im vergangenen Spiel nicht ideal lief für die Wolfsburger, aber wir wissen um ihre Qualität. Ich bin beeindruckt davon, wie meine Mannschaft das Spiel angenommen und wie sie alles versucht hat, um dieses Spiel zu gewinnen. Eine außergewöhnliche Leistung. Es ist eine neue Situation für uns, dass wir in der Tabelle weiter oben stehen. Wir wollen uns da oben festsetzen."

Thomas Kessler zum Elfmeter: "Für den Torwart ist es immer schwierig, wenn der Ball nochmal abgefälscht wird. Diego Benaglio versucht an den Ball zu kommen. Aus meiner Perspektive kommt er zu spät. Deswegen ist es Elfmeter."

Valérien Ismaël: "Das war ein sehr starkes Auswärtsspiel meiner Mannschaft, sie hat eine Reaktion gezeigt nach dem Augsburgspiel. Wir haben kaum Torchancen zugelassen und waren sehr stabil. Dann kommt die Elfmeterszene, die kein Elfmeter war. Das ist sehr ärgerlich, dass wir durch eine solche Situation das Spiel verlieren. Es war ein typisches 0:0-Spiel, das wir am Ende verlieren. Wir sind aufgrund des Ergebnisses enttäuscht, aber mit dem Spiel an sich sind wir zufrieden. Es war viel besser als in der vergangenen Woche gegen Augsburg."

Maximilian Arnold zum Elfmeter: "Natürlich ist es eine schwere Situation. Vielleicht war es ein Elfmeter, vielleicht war es auch kein Elfmeter."

Hamburger SV - Bayer Leverkusen

Markus Gisdol: "Es war gut von meiner Mannschaft, dass sie nicht in die Fallen des Gegners getappt ist. Auch nach der unangenehmen Niederlage in Ingolstadt habe ich immer hundertprozentig an meine Spieler geglaubt. Kyriakos Papadopoulos war nicht nur unser entscheidender Torschütze, er hatte auch das Herz und die Mentalität, um die anderen mitzuziehen."

Roger Schmidt (Trainer Bayer Leverkusen): "Es war enttäuschend, dass wir uns in den Zweikämpfen so gut wie gar nicht durchsetzen konnten. Eigentlich hatten wir nur eine einzige Torchance. Das ist einfach zu wenig. Hakan Çalhanoğlu hat uns natürlich in vielen Situationen gefehlt."