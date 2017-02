Bestätigt! BVB zurrt Toprak-Deal fest

Ömer Toprak wechselt im Sommer zum BVB

Wirklich überraschend kommt diese Nachricht nicht mehr, jetzt ist es aber auch offiziell aus dem Sack: Borussia Dortmund verpflichtet Ömer Toprak von Bayer Leverkusen.

Der 27-jährige türkische Nationalspieler kommt im Sommer und unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis Ende Juni 2021. Um den Innenverteidiger an Land zu ziehen, erfüllten die Schwarzgelben die mit Bayer vereinbarte Ausstiegsklausel. Diese wird etwa auf zwölf Millionen Euro taxiert.

👍 Borussia Dortmund verpflichtet Ömer Toprak zur neuen Saison https://t.co/sYLj2r7vWS pic.twitter.com/9xyIBXXRVX — Borussia Dortmund (@BVB) 5. Februar 2017

"Ömer Toprak ist ein starker, international erfahrener Innenverteidiger mit hoher Führungsqualität", wird Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc auf der Homepage des Klus zitiert.

"Ich habe in meiner Zeit in Leverkusen tolle Dinge erlebt, bin Nationalspieler geworden und durfte bei Bayer 04 die Kapitänsbinde tragen. Wenn ich im Sommer nach Dortmund gehe, beginnt für mich ein neuer Abschnitt. Aber ich werde immer mit Freude auf eine außergewöhnliche Zeit in Leverkusen zurückblicken", äußerte sich der BVB-Neuzugang selbst.