"Papa"-Kauf: HSV will "Machbarkeit prüfen"

Kyriakos Papadopoulos soll beim HSV bleiben

Ausgerechnet gegen seinen Stammverein Bayer Leverkusen sorgte Kyriakos Papadopoulos, der seit Kurzem die Schuhe auf Leihbasis für den HSV schnürt, für einen wichtigen Dreier der Rothosen im Abstiegskampf und avancierte so auf Anhieb zum großen Hoffnungsträger der Hamburger. Die denken nun über eine feste Verpflichtung des Griechen nach.

"Kyriakos ist ein interessanter Spieler. Wir müssen die Machbarkeit prüfen, wenn wir die Klasse erhalten haben", zitiert die "Bild" HSV-Sportchef Jens Todt. Auf dem Weg dahin könnten sich allerdings einige Stolpersteine für die Hanseaten ergeben.

Denn auch bei Bayer Leverkusen wird man die Entwicklung des Innenverteidigers genau beobachten, zumal die Werkself unlängst den Verkauf von Ömer Toprak an den BVB bekannt gab und daher durchaus Handlungsbedarf in der Abwehrmitte hat. Zudem läuft der Vertrag des betragen.

Papadopoulos: "Man weiß nie, was passiert"

Eine stattliche Summer für einen Spieler, der zu seiner Schalker Zeit 2011/2012 zwar als Riesentalent gehandelt wurde, der sich seitdem aber weder bei Bayer noch bei seiner halbjährigen Leihe in Leipzig durchsetzen konnte. Sollte der 24-Jährige im HSV-Trikot allerdings weiter für Furore sorgen, scheint die Summe durchaus realistisch.

"Man weiß nie, was passiert. Hamburg ist ein toller Verein mit super Fans. Also warum nicht? Wenn ich am Ende hierbleiben will und der Verein die Ablöse zahlen kann, wird man sehen, was passiert", kommentierte "Papa" selbst unlängst seine Situation.