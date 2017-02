Pokalduell beim BVB: Dárdai will umbauen

Berlins Cheftrainer Pál Dárdai will für das Pokalspiel in Dortmund frische Kräfte einsetzen

Hertha-Trainer Pál Dárdai will beim Pokal-Achtelfinale in Dortmund auf einige frische Kräfte setzen. Der beim jüngsten 1:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt in der Bundesliga gesperrte Niklas Stark soll wie auch Per Skjelbred ins Team der Berliner zurückkehren.

"Ich überlege, zwei frische Sechser zu bringen. Vladimír Darida und Valentin Stocker sind viel gelaufen. Wir müssen es gut zusammenbasteln", sagte Dárdai. Zumal Hertha nach dem Pokal schon wieder am Samstag in der Liga bei Schalke 04 ran muss. "Wir wollen auch da weiter Punkte holen", betonte der Coach.

Linksverteidiger Marvin Plattenhardt soll nach abgeklungenem Infekt am Montag wieder trainieren. "Er wird mitreisen", kündigte Dárdai bereits einen Punkt seiner Pokal-Planung an. Hertha tritt am Mittwoch im Achtelfinale des nationalen Cups bei Borussia Dortmund an.

Und was hatten die Trainer zu sagen? @paldardai und Maik Walpurgis auf der Pressekonferenz nach #BSCFCI #hahohe pic.twitter.com/JwsyUO75Ra — Hertha BSC (@HerthaBSC) 5. Februar 2017

"Wir wissen, was uns erwartet: Eine Topmannschaft, ein geiles Stadion, richtig gute Schnelligkeit. Mehrere Spieler können ein Spiel entscheiden", sagte Dárdai über den Kontrahenten. "Trotzdem wollen wir unsere Chance über Leidenschaft und kontrollierten Fußball nutzen." Im Vorjahr war Hertha im eigenen Stadion im Pokal-Halbfinale am BVB klar mit 0:3 gescheitert.