FCA bangt vor Mainz-Spiel um Offensiv-Ass

Ja-Cheol Koo (l.) könnte dem FCA gegen Mainz fehlen

Der FC Augsburg bangt vor dem Gastspiel am Freitag (20.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz um einen Einsatz von Mittelfeldspieler Ja-Cheol Koo. Der 27-jährige Südkoreaner leidet an einem lädierten rechten Sprunggelenk.

"Es sieht nicht gut aus", sagte Manager Stefan Reuter nach dem 3:2 am Sonntag gegen Werder Bremen, bei dem Koo das 2:2 erzielt und den Siegtreffer von Raúl Bobadilla in letzter Sekunde vorbereitet hatte. Eine Untersuchung beim Arzt soll Aufschluss über die Schwere der Blessur geben.

Koo kam in dieser Saison bislang 14 Mal zum Einsatz. Neben seinem Tor gegen Werder erzielte er noch einen weiteren Treffer bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München. Beim Sieg gegen Darmstadt am fünften Spieltag steuerte der Südkoreaner die Vorlage zum Tor von Alfreð Finnbogason bei.