Klose bestätigt Angebot vom BVB

Miroslav Klose hätte zu Borussia Dortmund wechseln können

DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose hat bestätigt, dass er 2015 zu Borussia Dortmund hätte wechseln können. Er habe sich damals mit BVB-Trainer Thomas Tuchel ausgetauscht, erklärte der inzwischen zurückgetretene Stürmer im "kicker".

Klose entschied sich aber für den Verbleib bei Lazio Rom. Zu einem Transfer ins Ruhrgebiet sei es "vor allem wegen der Familie" nicht gekommen.

Klose, aktuell Praktikant beim DFB, peilt für seine Trainer-Laufbahn eine Anstellung in der Bundesliga an. "Natürlich will man irgendwann in der Bundesliga trainieren, wenn man die Ausbildung angeht. Die Bundesliga muss das Ziel sein, und sie ist mein Ziel", sagte der 38-Jährige, der über kurz oder lang Cheftrainer werden will. "Wenn ich die Scheine habe, sehe ich mich schon als Trainer Nummer eins. Das muss mein Anspruch sein."

Für die schwierig zu besetzende Position des Mittelstürmers im Nationalteam hat Klose im Hinblick auf die WM 2018 in Russland mehrere Optionen im Kopf. Eine davon sei Mario Götze. "Aber er muss sich weiterentwickeln und lernen - lernen wollen. Er sollte sich nicht ständig hinterfragen, wenn es nicht läuft", erklärte der 137-fache Nationalspieler.

Klose schwärmt von Lewandowski: "Er hat alles"

Auch Sandro Wagner habe Chancen, es in die Löw-Elf zu schaffen. "Er macht Tore - und zwar in vielen Varianten. Für ihn spricht: Er hat sich weiterentwickelt. Das letzte gute Jahr in Darmstadt bestätigt er jetzt in Hoffenheim. Er wird von uns beobachtet", so Klose. Das gelte auch für Shooting-Star Timo Werner von RB Leipzig.

"Total überzeugt" zeigte sich Klose außerdem von Routinier Mario Gomez. "Er braucht nur die Fitness", ergänzte der früher Profi von Bayern München.

Angesprochen darauf, ob er lieber Pierre-Emerick Aubameyang oder Robert Lewandowski in seinem Team haben wolle, legte sich Klose auf den polnischen Torjäger fest. "Er hat alles. Nach Claudio Pizarro ist er einer der Besten. Ich kenne beide auch vom Charakter, super Typen", schwärmte der Weltmeister von 2014.

Klose äußerte sich auch zu seiner Nicht-Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, bei denen die deutsche Auswahl die Silbermedaille holte. "Es wäre interessant gewesen. Aber als ich hörte, dass die Spiele bei Olympia als Länderspiele gezählt werden, wollte ich das nicht", sagte Klose. Später habe er zwar erfahren, dass diese Regelung nicht mehr gilt. Nach zwei Tagen Bedenkzeit sagte er Trainer Horst Hrubesch und dem damaligen DFB-Sportdirektor Hansi Flick aber ab.