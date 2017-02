Heidel wehrt sich: Gibt keine "Talenteflucht"

Christian Heidel will von einer "Talenteflucht" auf Schalke nichts wissen

Christian Heidel, Sportvorstand des FC Schalke 04, hat sich mit Nachdruck gegen die Vorwürfe zur Wehr gesetzt, dass bei den Gelsenkirchenern den eigenen Nachwuchsspielern keine großen Chancen im Profikader gegeben werden.

Im "kicker" entgegnete der Manager dem Thema einer möglichen "Talenteflucht" bei den Königsblauen mit deutlichen Worten: "Bei allem Respekt: Für die Lizenzmannschaft geht es um die Auswahl der Besten."

Jungen Talenten könne in vielen Fällen keine Einsatzzeit garantiert werden. Da diese aber in den ersten Karrierejahren vor allem Spielpraxis sammeln wollen, haben sich in den letzten Jahren viele Spieler für einen Vereinswechsel entschieden, nachdem sie in der Gelsenkirchener "Knappenschmiede" die Jugendstationen durchliefen.

Christian Heidel führte konkrete Beispiele auf: "Wenn wir Phil Neumann nehmen: Ich konnte ihm nicht versprechen, dass er bei uns im Profibereich viele Einsätze bekommt. Neumann habe ich mit einem auslaufenden Amateurvertrag von Horst Heldt übernommen. Fabian Reese und Felix Platte sind ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln", so der Sportvorstand, der seit 2016 die Kaderplanung und sportliche Leitung beim FC Schalke innehat. Er ergänzte: "Mit Donis Avdijaj, den wir aus Graz zurückgeholt haben, und Thilo Kehrer stehen zudem zwei ehemalige Jugendspieler ständig im Kader und bekommen auch Einsätze."

Heidel reagierte mit seinen Ausführung vor allem auf die Kritik seines Vorgängers Horst Heldt, der jüngst von einer "alarmierenden Talenteflucht" sprach. Er meinte damit beispielsweise die Abgänge der Eigengewächse Joel Matip (FC Liverpool), Leroy Sané (Manchester City), Marvin Friedrich (FC Augsburg) oder Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf).